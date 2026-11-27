Noticias RCN conoció en exclusiva videos e imágenes del operativo con el que las fuerzas especiales de la Policía lograron rescatar a 87 personas que permanecieron secuestradas durante 17 horas en un almacén Éxito de Cartagena.

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Los registros muestran el ingreso de los comandos del COPES, los movimientos de los delincuentes durante el cautiverio y los momentos previos a la intervención que terminó con la captura de los tres responsables.

Cámaras encubiertas siguieron cada movimiento de los secuestradores

Las imágenes obtenidas por las autoridades fueron captadas mediante cámaras encubiertas que lograron ingresar al establecimiento mientras se desarrollaba la toma. Los videos permitieron monitorear en tiempo real las acciones de los tres hombres que mantenían retenidos a los trabajadores y clientes del lugar.

En uno de los registros se observa a los secuestradores en los cuartos fríos del almacén conversando con la negociadora designada para manejar la crisis. Según fuentes policiales, la estrategia buscaba ganar tiempo mientras los grupos de operaciones especiales diseñaban el plan de rescate.

Otro de los videos muestra a dos de los implicados consumiendo una bebida alcohólica que, de acuerdo con los uniformados, sería whisky. Las autoridades consideran que esta situación resultó favorable para la operación, pues pudo disminuir la capacidad de reacción de los delincuentes.

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Las grabaciones también evidencian que los hombres portaban uniformes de uso privativo de la fuerza pública, incluyendo cascos y chalecos con distintivos de la Policía y la Armada. Incluso, durante las horas de cautiverio, tuvieron tiempo para cambiarse de ropa dentro de las instalaciones.

El momento exacto del rescate

Las imágenes del operativo muestran cómo los comandos del COPES y otras unidades especiales ingresaron de manera sigilosa por la parte posterior del almacén, avanzando entre estanterías, cajas y sistemas de refrigeración hasta llegar al punto donde permanecían los secuestradores.

Una vez dentro, los uniformados sometieron tanto a los delincuentes como a los rehenes, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de intervenciones. En los videos se observa a todas las personas acostadas en el suelo mientras los agentes aseguraban cada área del establecimiento y verificaban la ausencia de nuevas amenazas.

Desde el exterior, grabaciones captadas por drones muestran el despliegue de las fuerzas de seguridad horas antes de la intervención. En las imágenes se aprecia a integrantes del GAULA, de la Policía y personal militar brindando apoyo y protección perimetral, mientras otros grupos permanecían atentos a la orden final para ingresar.

Los registros también evidencian el recorrido de los uniformados tras la liberación de los rehenes, mientras inspeccionaban el lugar en busca de posibles explosivos o de otros hombres armados.

La operación concluyó con el rescate exitoso de las 87 personas retenidas y la captura de los tres responsables de la toma, poniendo fin a una crisis que mantuvo en alerta a Cartagena y al país durante cerca de 17 horas.

Según las autoridades, la coordinación entre el COPES, el GAULA Militar y las demás unidades de apoyo fue clave para lograr una resolución sin víctimas fatales entre los rehenes.