Este viernes 27 de noviembre se dio uno de los momentos más esperados: el inicio de la mesa de concertación para el salario mínimo 2027.

Cuando llega final de año, aumenta la expectativa por saber en cuánto subirá el salario mínimo. El primer paso es la mesa de negociación del Gobierno con los empresarios y las centrales obreras.

Comenzó la mesa de negociación del salario mínimo

Si no llega a darse una cifra acordada, el incremento sale vía decreto. El ejemplo más reciente fue en 2025, cuando luego de que no hubiese concertación, el Gobierno anunció el alza del 23.7 %.

La instalación de la mesa estuvo acompañada de la presentación del DANE sobre la situación económica del país, con cifras que serán fundamentales de cara a la discusión.

La próxima fecha importante en el calendario será el lunes 7 de diciembre, cuando el DANE revele la cifra del IPC con corte a noviembre. La concertación avanzará hasta el 15 de diciembre, el primer vencimiento. Si no hay acuerdo, habrá jornadas extraordinarias hasta el 23 de diciembre, siendo esta la última fecha para que haya acuerdo o, de lo contrario, será vía decreto.

¿Qué es el ‘salario solidario’?

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y propuso estudiar un ‘salario solidario’ para la situación de los trabajadores informales.

“Una fracción previamente definida y concertada del incremento salarial pudiera destinarse, a través de las Cajas de Compensación, a facilitar la incorporación de los trabajadores informales al Sistema de Protección Social. Es una idea, hay que discutirla”, afirmó.

El mandatario agregó que la iniciativa es que estas personas cuenten con acceso a servicios, formación y orientación laboral, ofrecimiento de oportunidades para mejorar sus ingresos y así fortalecer la formalidad. Aunque recalcó que se debe analizar jurídica y económicamente, en aras de saber de dónde saldrían los recursos, cómo sería la distribución y quiénes serían los beneficiarios, sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores ni los derechos laborales.