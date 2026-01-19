CANAL RCN
Atacan caravana en la que se transportaba una funcionaria de la Secretaría de Minas en Nariño

El hecho generó alarma entre las autoridades, especialmente porque ocurrió poco después de que el gobernador visitara la zona.

enero 19 de 2026
05:54 p. m.
Un vehículo particular en el que se desplazaba una funcionaria de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Nariño fue atacado con un objeto contundente en la vía que comunica los municipios de Samaniego y El Peñol.

Atacan caravana en la que se transportaba una funcionaria de la Secretaría de Minas en Nariño

El hecho generó alarma entre las autoridades departamentales, especialmente porque ocurrió poco después de que el gobernador visitara la zona para socializar la promotora minera.

Según confirmaron fuentes oficiales, el vehículo no hacía parte de la caravana oficial del mandatario departamental, sino que tomó una ruta distinta.

El coronel del Departamento de Policía Nariño aseguró que “pudimos descartar que se tratara de un ataque con arma de fuego hacia un vehículo. Es importante aclarar también que no fue un vehículo que se encontraba dentro de la caravana en la cual se desplazaba el señor gobernador. Este vehículo se desplazaba por una ruta diferente a la que iba la caravana principal”.

Afortunadamente, el ataque no dejó personas heridas ni lesionadas, pese a que el vehículo fue impactado durante su tránsito por el tramo.

Las autoridades descartaron inicialmente que se tratara de un vehículo oficial de la gobernación, confirmando posteriormente que era un automóvil particular utilizado por funcionarios de la Secretaría de Minas.

El incidente adquiere mayor relevancia en el contexto de las recientes amenazas contra el gobernador de Nariño.

El mandatario había revelado días atrás ante medios de comunicación que la Fiscalía lo notificó sobre un presunto plan para atentar contra su vida. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad de los funcionarios departamentales que se desplazan por zonas rurales del departamento.

El gobernador de Nariño utilizó su cuenta de la red social X para rechazar contundentemente estos hechos que atentan contra la seguridad y tranquilidad del departamento.

Autoridades investigan presunto plan para atentar contra el gobernador de Nariño

Por ahora, la Policía de Nariño continúa las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar si existe alguna conexión con las amenazas previamente denunciadas por el gobernador.

La Fiscalía también adelanta las acciones pertinentes sobre el presunto plan de atentado contra el mandatario departamental.

