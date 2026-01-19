Oftalmólogo cruelmente asesinado y frente a su hijo en un atraco en Barranquilla

La inseguridad en Barranquilla cobró una nueva víctima fatal cuando Carlos Enrique Rojas, un oftalmólogo de 53 años, fue asesinado frente a su hijo durante un intento de atraco en el barrio El Carmen.

El profesional de la salud acompañaba a su hijo a un partido de fútbol cuando dos delincuentes en motocicleta lo abordaron para despojarlo de sus pertenencias.

Los atacantes lograron apoderarse de su cadena y teléfono celular antes de huir del lugar.

Detalles del cruel asesinato de un oftalmólogo en Barranquilla

El crimen ocurrió mientras se desarrollaba con normalidad el encuentro deportivo. Según el reporte de las autoridades, el copiloto de la motocicleta descendió del vehículo con el objetivo de robar al oftalmólogo. Cuando la víctima opuso resistencia, los delincuentes le dispararon en tres oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata.

Si uno se siente tan impotente, tan triste de ver que por una miserable cadena maten una persona. Nada más por robarle su pertenencia, lo que él ha trabajado con, tenido con esfuerzo para que otra persona se lo lleve. Y además de llevarse la cadena, se lleve la vida de la persona", Nancy Corrales, habitante de la zona.

Las autoridades conformaron un grupo especializado para adelantar el proceso de investigación. La Policía Nacional dispuso un equipo especial de Policía Judicial e Inteligencia con el fin de recolectar los elementos probatorios necesarios para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

El patrón criminal del asesinato de un oftalmólogo

Los investigadores identificaron un patrón delictivo particular en este caso. Aunque los delincuentes llegaron al sitio del atraco en motocicleta, huyeron en un vehículo particular de color azul. Este modus operandi ha sido señalado como característico de esta banda delincuencial.

Las autoridades confirmaron que tanto las placas como el vehículo utilizado en la huida ya fueron identificados.

El crimen ha generado preocupación entre la comunidad de Barranquilla, especialmente entre padres de familia que asisten a eventos deportivos con sus hijos.