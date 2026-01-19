CANAL RCN
Colombia

Encuentran el cuerpo de Neill Felipe Cubides, profesor del Externado que había desaparecido

El docente había sido reportado como desaparecido el pasado 16 de enero en la localidad de Chapinero.

Neill Felipe Cubides.
Neill Felipe Cubides. Foto: Universidad Externado.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 19 de 2026
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El CTI informó este lunes 19 de enero que se encontró el cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado que había desaparecido el pasado 16 de enero.

Golpe a red de trata de personas: capturan en Bogotá a dos cabecillas requeridos por Países Bajos
RELACIONADO

Golpe a red de trata de personas: capturan en Bogotá a dos cabecillas requeridos por Países Bajos

La última vez que lo vieron fue en el Antiguo Country por la localidad de Chapinero, cuando asistió a una cita médica. Vestía chaqueta de gamuza color café, buzo blanco, pañoleta, pantalón y zapatos negros.

Cubides tenía 54 años y era originario de Bucaramanga. Había sido docente de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo. Su esposa, Denis Alfaro Flórez (también trabaja en la facultad) había informado sobre la desaparición.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

ELN liberó a cinco policías secuestrados en la vía Cúcuta–Tibú

UNP

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay

Antioquia

Pareja de adultos mayores murió tras ser arrollada por conductor en estado de embriaguez

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Superaron la oferta por Marino Hinestroza y ya no jugaría con Boca Juniors: nuevos detalles

Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors tras una contraoferta millonaria desde Brasil: revelaron nuevos detalles.

Donald Trump

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel

Días antes, el republicano anunció que impondrá aranceles del 10% a los países europeos que se opongan a su intención de controlar la isla.

Subsidios

Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026

Venezuela

El doble de Vinicius, influencer colombiano, estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS