Encuentran el cuerpo de Neill Felipe Cubides, profesor del Externado que había desaparecido

El CTI informó este lunes 19 de enero que se encontró el cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado que había desaparecido el pasado 16 de enero.

La última vez que lo vieron fue en el Antiguo Country por la localidad de Chapinero, cuando asistió a una cita médica. Vestía chaqueta de gamuza color café, buzo blanco, pañoleta, pantalón y zapatos negros.

Cubides tenía 54 años y era originario de Bucaramanga. Había sido docente de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo. Su esposa, Denis Alfaro Flórez (también trabaja en la facultad) había informado sobre la desaparición.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …