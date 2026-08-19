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Los graves hallazgos en el Ministerio de la Igualdad: comprometió más de un billón de pesos

Estos graves hallazgos quedaron expuestos en el Libro de la Verdad con presuntos hechos de corrupción durante el gobierno Petro.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
09:02 p. m.
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El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un informe de 135 páginas denominado Libro de la Verdad que documenta presuntas irregularidades por más de cinco billones de pesos en la administración anterior del expresidente Petro.

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Los hallazgos han sido remitidos a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para adelantar las respectivas investigaciones.

¿Qué revela el Libro de la Verdad?

En el sector salud, el documento revela que tras la intervención de ocho EPS que concentraban 27.8 millones de afiliados, el resultado muestra un grave deterioro.

Según datos de la Superfinanciera, entre 2022 y lo corrido de 2026 se acumularon más de 1.5 millones de peticiones, quejas y reclamos, de los cuales 640.000 correspondieron a medicamentos no entregados.

Por otro, el Ministerio de la Igualdad, hoy en liquidación; comprometió 1.7 billones de pesos sin registrar alguna obligación o pago mientras trasladaba recursos sin actos administrativos.

Las otras alertas en el Fondo de Tierras y Air-e

El informe entonces señala que la sentencia que ordenó proteger a los niños de la Guajira terminó como sombrilla para contratar 1.7 billones del gobierno sin resultados verificados.

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Cabe recordar que desde 2024, la Procuraduría había advertido demoras contractuales, afectaciones a 80.000 familias y la ausencia de un censo confiable de beneficiarios. Esto significó que el gobierno Petro habría expandido la contratación sin claridad.

En materia de tierras, a través del Fondo de Tierras se entregaron 351.000 hectáreas, pero solo el 7 % de la meta entre 2022 y 2026 cuenta con registros. Entonces, se cree que los campesinos que creen tener terrenos, en la realidad sería lo contrario.

Otro hecho crítico es el de Air-e, la empresa que suministra electricidad a 5.9 millones de personas en el Caribe. Las cifras apuntan que pasó de un patrimonio positivo de 2.2 billones en 2023 a uno negativo con una pérdida neta en 2025 de 1.1 billones de pesos, reflejando pérdidas por $ 2.59 billones.

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