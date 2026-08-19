VIDEO | Cámara registró el momento en el que un hombre ingresó a un CAI y trató de degollar a un uniformado en Bogotá

Un policía que se encontraba cumpliendo su turno estuvo a segundos de ser degollado dentro del CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y muestra la violencia con la que un hombre ingresó al puesto policial y se abalanzó contra el uniformado, aparentemente con la intención de atacarlo directamente en el cuello.

El policía estaba sentado frente a un computador y, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir, fue sorprendido por la espalda.

Intentaron degollar a un uniformado dentro de un CAI en Bogotá

En las imágenes se observa al hombre ingresar al CAI vestido con jean y un saco beige. Lleva un cuchillo en la mano y avanza directamente hacia el uniformado.

En cuestión de segundos, levanta el arma blanca e intenta lanzársela al cuello.

El policía alcanza a reaccionar justo a tiempo. Gira, agarra la mano del atacante y consigue impedir que el cuchillo impacte en una zona vital. A partir de ahí comienza un violento forcejeo.

El uniformado intenta apartarlo y empujarlo, pero el agresor no desiste. Por el contrario, vuelve a abalanzarse sobre él y continúa intentando apuñalarlo.

Policía uso su arma para defenderse de un delincuente en Bogotá

Ante la insistencia del atacante y el riesgo que representaba el cuchillo, el uniformado sacó su arma de dotación para defenderse. Sin embargo, incluso después de verla, el hombre continuó enfrentándolo e intentando agredirlo.

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El enfrentamiento se prolongó hasta las inmediaciones de la salida del CAI, mientras el policía trataba de contener al atacante y protegerse de las puñaladas.

¿Qué dijo la Policía sobre los hechos ocurridos en el CAI Galán en Bogotá?

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, confirmó que el policía recibió varias heridas durante el ataque y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Un uniformado que se encontraba de servicio al interior del CAI fue agredido y atacado por la espalda por un ciudadano con un arma cortopunzante.

Cristancho señaló que, ante la agresión, el policía utilizó su arma de dotación con el objetivo de salvaguardar su vida e integridad, en lo que preliminarmente es considerado un acto de legítima defensa.

¿Qué se sabe del hombre que protagonizó el ataque?

Las autoridades deberán determinar qué motivó al sujeto a ingresar al CAI y atacar al uniformado.

La Policía anunció que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del hecho y esclarecer lo ocurrido antes, durante y después de la agresión.