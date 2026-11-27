Noticias RCN conoció más videos de la toma de rehenes en el almacén Éxito en La Castellana, Cartagena.

El material audiovisual muestra el momento exacto en el que el Comando de Operaciones Especiales de la Policía ingresó a las instalaciones y tomó el control de la situación.

Videos de los asaltantes tomando whiskey

Los uniformados grabaron al detalle el desarrollo de la operación. Se evidenció cuando en el cuarto de los productos fríos, los criminales hablaban con la negociadora. Esto, mientras las autoridades buscaban quemar tiempo para que el ingreso fuera preciso y milimétrico.

En otra cámara se observó el momento en el que dos asaltantes consumieron licor (whisky, específicamente). Con lo que no contaron es que las unidades entraron sigilosamente por la parte trasera y avanzaron hasta las instalaciones.

Desde un ángulo grabado por afuera, se vio el momento en el que los rehenes se tiraron al suelo cuando los agentes despejaron el lugar.

Así fue la toma de rehenes y la operación rescate

La toma se perpetró a las 8:30 a.m. del martes 24 de noviembre. La mañana transcurría normal y los habitantes fueron al Éxito para realizar sus compras, sin saber que iban a terminar en una escena terrorífica de película.

Inicialmente, los criminales tenían deseos de robar un carro de valores, pero les frustraron el plan. Estando encapuchados, con prendas alusivas a la Policía y armados, entraron al establecimiento y secuestraron a los presentes, empleados y clientes.

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Transcurrieron 17 horas y las víctimas fueron sometidas por los secuestradores, quienes a través de un panfleto exigieron 7.000 millones de pesos, camionetas blindadas y escapar sin complicaciones hacia Barranquilla.

La hora clave fue a las 2:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre. Las unidades entraron al Éxito y consiguieron liberar a los más de 80 rehenes, acabando así con la pesadilla.

Por este crimen fueron capturados dos hombres: Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón. El tercer asaltante fue abatido en la operación.