Se conocen, por primera vez, imágenes exclusivas que revelan cómo guerrilleros del preparan drones para atacar contra la fuerza pública.

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Los videos fueron encontrados durante un operativo en Bolívar, días antes del atentado contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, ocurrido el 7 de noviembre, donde murieron tres soldados y otros 47 resultaron heridos.

Las grabaciones muestran pruebas minuciosas que los miembros del grupo armado realizan antes de ejecutar los ataques. En las imágenes se observa cómo lanzan explosivos desde drones utilizando dispositivos especiales que les permiten arrojarlos desde grandes alturas en coordenadas específicas.

Según los investigadores, estos seguimientos y recorridos quedan grabados en la memoria de los aparatos.

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Los macabros ensayos del ELN para atentar contra la fuerza pública

Los registros de inteligencia revelan un entramado de ensayos criminales donde ponen a prueba los drones, verifican su velocidad, altura y precisión.

Según información de inteligencia, aprovecharían los días nublados para dificultar su detección.

Una de las grabaciones más inquietantes muestra cómo uno de estos dispositivos alcanza gran altura y libera un explosivo en el aire, comprobando así su funcionamiento y poder destructivo.

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Detalles inéditos de cómo el ELN adapta los explosivos en drones

Los videos también exponen los mecanismos adaptados a estas aeronaves para transportar y liberar explosivos.

En su parte central tienen un compartimento donde se alojaría la carga letal, el elemento que convierte a estos drones en artefactos capaces de llevar la muerte directamente sobre sus objetivos.

Estas armas cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas como cámaras infrarrojas que permiten identificar fuentes de calor y ubicar objetivos mediante coordenadas específicas, tal como se evidencia en los videos de prueba encontrados.

Cada ensayo y ajuste deja al descubierto una preparación calculada para convertir estos drones en una amenaza desde el aire contra la fuerza pública y la población civil.

¿Quién es la menor que estaría detrás de la operación de estos drones?

Las autoridades identificaron a una menor de 17 años, conocida como alias Fernanda, señalada por fuentes de inteligencia como presunta operadora de drones.

La adolescente habría sido instrumentalizada para participar en los entrenamientos y presuntamente también para formar a otros menores.

La joven aparece en fotografías siendo recuperada por las autoridades durante un procedimiento militar en la región.

En los registros grabados con drones se observa a la misma menor con un control junto a otra mujer. Había sido reportada como desaparecida por sus familiares y presuntamente fue reclutada por el grupo armado ilegal.

La menor figura como víctima de una noticia criminal por el delito de desaparición forzada. Por estas razones ordenaron su libertad y quedó a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

Pese a que fue aprehendida, no ha estado vinculada a ninguna investigación y es considerada víctima del grupo armado.