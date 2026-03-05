Atentado contra candidata María Bolívar: nuevo caso de violencia política previo a elecciones

La violencia electoral vuelve a encender las alarmas en Colombia tras la denuncia de un atentado contra la candidata a la Cámara María Bolívar, quien aseguró que fue atacada mientras se movilizaba en su vehículo. El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de candidatos, votantes y miembros de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el testimonio de la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se transportaba y abrió fuego contra la caravana. “Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él”, señaló Bolívar, quien afirmó que los disparos impactaron el automóvil en el que viajaba.

La candidata también expresó que el ataque representó un intento de silenciar su participación política y el trabajo que venía realizando en su campaña. Según su declaración, los disparos fueron “tres intentos de callar una voz, silenciar una vida, una causa y hasta el futuro de mi familia”.

Violencia electoral y ataques a candidatos en Colombia

El presunto atentado contra María Bolívar se produce en medio de un clima de riesgo para la seguridad electoral. En los últimos días también se registró un ataque armado en el que murieron tres soldados que tenían como misión proteger material electoral y custodiar puestos de votación.

Según los reportes conocidos, los militares fueron asesinados durante una emboscada atribuida a disidencias armadas en el departamento del Caquetá, mientras cumplían labores de seguridad relacionadas con el proceso electoral.

El mensaje de la candidata tras el atentado

Tras denunciar el ataque, María Bolívar aseguró que continuará defendiendo las causas que motivaron su candidatura. En un mensaje público, manifestó su agradecimiento a quienes la apoyaron y reiteró su compromiso con las comunidades que buscaba representar.

“La política no puede ser terreno fértil de la violencia. Las voces que se levantan no deben ser silenciadas”, expresó la aspirante, al tiempo que señaló que su intención siempre fue denunciar lo que considera prácticas de corrupción, fraude electoral y abandono institucional en su departamento.