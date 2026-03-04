Tres candidatos víctimas de atentados revelan la crudeza de la violencia electoral en plena campaña

La violencia política se ha convertido en el principal obstáculo para la campaña electoral. Tres candidatos al Congreso que han sido víctimas directas de ataques armados denunciaron la imposibilidad de hacer campaña en amplias zonas del país controladas por grupos armados ilegales.

El representante Julio César Triana, candidato del partido Cambio Radical por el Huila, sufrió un atentado el 15 de agosto de 2025 cuando su vehículo recibió el impacto de 11 disparos de fusil al salir del municipio de La Plata.

"De 37 municipios del departamento, no he podido ir a 20 de ellos", afirmó Triana.

Al mismo tiempo, agregó que la comunidad le dice por teléfono que no los visite porque "son conscientes que, si ponen un afiche, si ponen un pendón, si me apoyan, están poniendo en riesgo su vida".

Candidatos víctimas de violencia política

El senador Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, vivió uno de los episodios más violentos de esta campaña, donde el pasado 5 de febrero, fue víctima de un atentado en el que dos miembros de su equipo de seguridad fueron asesinados; habló de lo que la realidad a la que se enfrentó tras el ataque:

Masacraron a mis muchachos (…) En sus casas encuentro a una viuda de seis meses de embarazo, y salgo de ahí, me voy para donde la otra esposa y la encuentro con nueve meses de embarazo.

Por su parte, la exalcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, candidata del Partido Liberal por el Cauca, fue secuestrada el 15 de febrero por presuntas disidencias de las Farc, mientras hacía campaña. Los violentos se quedaron con un vehículo y las armas de dotación de su equipo de seguridad.

Guzmán alertó también sobre la violencia política de género:

Este país todavía ejerce una violencia política muy fuerte contra las mujeres, que afecta incluso nuestras garantías electorales.

¿Hay garantías para llevar a cabo elecciones pacíficas?

Frente a este panorama, Lucy Amparo Guzmán señaló que el 65% de la población de Cauca vive en la zona rural y cuestionó si realmente los ciudadanos pueden votar libremente en territorios bajo control de grupos armados.

Los tres candidatos coincidieron en que la situación actual es más difícil que hace cuatro años.

"Esta campaña mía ha sido atípica, ha sido limitada, ha sido a través de las redes, de los medios de comunicación", señaló Triana, quien atribuyó el problema al crecimiento, fortalecimiento y toma de territorio por cuenta de los grupos al margen de la ley.

Sobre las denuncias del presidente Gustavo Petro respecto a riesgos en el sistema electoral, Castellanos respondió:

"No hay que sembrar un manto de dudas sobre el tema electoral. El sistema es un sistema que ha mostrado garantías". Los candidatos enfatizaron que el verdadero riesgo electoral es la violencia que impide llegar a los territorios, no el sistema de conteo de votos.