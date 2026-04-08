Advierten aumento de hasta 364% en la votación de puestos donde ganó Cepeda en segunda vuelta

Noticias RCN conoció un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) que advierte, tras un análisis de las elecciones presidenciales en Colombia, que en 667 mesas de los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en las que ganó el excandidato Iván Cepeda, la votación de primera a segunda vuelta aumentó más de un 300 %.

En palabras del director del ICP, Carlos Chacón, “en algunas regiones donde ganó el candidato Iván Cepeda, la participación en segunda vuelta aumentó hasta un 364 %”.

Preocupa, además, la alerta sobre supuestas presiones de grupos al margen de la ley contra la población civil en estos territorios, como la denuncia realizada por una veedora ciudadana en el departamento del Cauca, el 21 de junio, indicando que ese día:

“Pasaron a revisar los teléfonos, además (se habrían registrado) amenazas con la que decían que, si se votaba por la derecha, iban a ser desterrados”.

Elecciones regionales de 2027: ¿se encuentran bajo amenaza?

De acuerdo con Chacón, si bien “la participación puede aumentar entre primera y segunda vuelta, llama la atención que en varios de esos puestos de votación aumentó en semejante cantidad la votación y se mantuvo en un 97 % o más de los votos la concentración por este candidato”.

La alerta sobre supuestas presiones a comunidades apartadas de estos cuatro departamentos se desplaza a las elecciones regionales de 2027. Según Chacón:

“Si en los próximos 14 meses no se hacen esfuerzos por recuperar el control territorial, aumentar las garantías de seguridad, documentar y liberar a la población, claramente, las elecciones pueden estar en riesgo”.

Los grupos criminales “usan”, en estos territorios, “la carnetización, la exigencia del certificado electoral, restricciones a la movilidad y a determinadas campañas”, como forma de control político.

Presión de los grupos armados sobre los votantes: una alerta que fue encendida antes de las elecciones

Incluso antes de las elecciones de primera vuelta, el 31 de mayo, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió en diálogo con Noticias RCN que existían presiones de grupos armados “no solo a favor de una candidatura, sino al menos dos”.

Y aunque no reveló cuáles, indicó que la denuncia fue puesta en manos “de las autoridades” para que hicieran lo suyo, sobre todo en el suroccidente del país, de donde venían los reportes de coacción.

El informe, sin embargo, fue claro en no señalar a las comunidades afectadas como cómplices, sino como sujetos que requieren protección de las autoridades, antes y durante las siguientes elecciones.