La no invitación a la posesión presidencial que podría costar imponer de nuevo la visa europea

Faltan tres días para que se acabe el gobierno, pero no paran las denuncias que llegan a la Comisión de Acusación contra el presidente saliente Gustavo Petro.

Esta es la de un caso muy doloroso: el del pequeño Kevin Acosta, niño de siete años que murió por hemofilia esperando su medicamento. En su momento, el gobierno responsabilizó de la muerte a Judy Pico, su mamá, e incluso en una alocución reveló la historia clínica del menor.

Otra denuncia contra el presidente Petro en la Comisión de Acusación

En las próximas horas llegará la compulsa de copias desde la Fiscalía por este caso. Además, se supo que el abogado que representa a Pico es Manuel Villanueva, del bufet del exministro de Justicia Wilson Ruiz; los mismos que denunciaron a Petro por revelar la historia clínica de Angie Rodríguez.

El Termómetro Político conoció en primicia el memorando interno de la Dirección de Europa de la Cancillería en el que expresa su sorpresa por la no invitación a delegaciones de embajadas concurrentes en Colombia a la posesión presidencial.

Líos por la no invitación a la posesión: efectos en el visado y el conflicto Rusia-Ucrania

Revela el documento que son directamente de esos gobiernos los que han hecho consultas telefónicas y escritas sobre si están invitados o no a la ceremonia del 7 de agosto a Cali.

RELACIONADO Admiten solicitud que busca suspender la posesión de De la Espriella en Cali

Esto reviste especial relevancia en el caso de varios Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta su participación en procesos de decisiones de interés para la política exterior colombiana, entre ellos, el régimen de extensión de visa Schengen.

La no invitación puede ser leída como un desplante que podría costarle a Colombia un voto para imponer de nuevo la visa europea. En total, son estos países los que no han sido invitados: Eslovenia, Eslovaquia, Armenia, Estonia, Georgia, Chipre, Malta, San Marino, Serbia y Ucrania.

El tema de este último tiene un capítulo especial, pues como Rusia sí estaría invitada, dice el memorando que la ausencia de una invitación podría dar lugar a interpretaciones sobre la posición del gobierno entrante frente al conflicto Ucrania-Rusia.