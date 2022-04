“Nadie sabe el dolor tan grande”: Madre de Daniel, menor víctima de atentado en Ciudad Bolívar

En medio del dolor, Gloria Buitrago, mamá de Daniel, uno de los dos menores que falleció por el atentado en el CAI de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, habló con Noticias RCN sobre los homenajes que le han hecho a su hijo y su actual situación tras ocho días de la tragedia.

“Me parece muy bonito el homenaje, muy hermoso, yo sé que el niño donde quiera que esté, estará feliz, porque él era un niño muy alegre y a él le gustaban todos estos eventos… Por eso asistimos, para hacerle un homenaje. Ya se nos fue”, dijo.

Para la madre de Daniel no han sido días fáciles, pues, además del duelo que lleva por la muerte de su hijo, también tiene que afrontar comentarios que hacen más tormentosa su pérdida.

“Me dijeron por ahí que un ñero más de Ciudad Bolívar, no sean indolentes, nos duele. Que yo me pare aquí a rendir estas declaraciones, no es que no me duela, estoy estresada porque por dentro nadie sabe el dolor tan grande… Estamos en todo para que hagan esos comentarios que ‘dónde estaba la mamá’; la mamá estaba esperando al hijo. Fue feliz los poquitos años que lo tuve”, precisó.

Para Gloria, la última imagen de su hijo Daniel la agobia, la desconsuela. En medio del inmenso dolor, la madre del niño fallecido le pidió a la ciudadanía respeto por la vida y su familia.

“Cuando nosotros llegamos con mis dos niños, el niño estaba tirado solo en el andén, la gente se dedicó únicamente a grabar, a tomar fotos y a estar ahí de chismosos… Que se toquen el corazón, todos somos seres humanos, que haya paz, pero que la paz sea desde el interior de nosotros, desde el corazón”, señaló.

