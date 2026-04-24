Atentado en Cali: testigos narran segundos de terror tras explosión de bus con explosivos

La mañana de este viernes quedó marcada por el miedo en el sur de Cali tras un atentado con explosivos. Testigos relataron cómo un bus escolar, cargado con cilindros, detonó frente al batallón Pichincha, generando segundos de caos absoluto.

De acuerdo con los videos, el conductor descendió del vehículo sin levantar sospechas y se alejó caminando. Apenas 18 segundos después, la explosión estremeció el sector. “Fue un estruendo que nos paralizó”, coinciden habitantes del barrio Nápoles, quienes aseguran que la onda expansiva alcanzó viviendas, vehículos y peatones que transitaban por la zona.

¿Cómo vivieron los testigos la explosión del bus en Cali?

Personas que se movilizaban por la carrera 80 intentaron resguardarse tras escuchar la detonación. Conductores frenaron bruscamente, mientras peatones corrían sin rumbo claro para evitar ser alcanzados por los escombros.

Una mujer que pasaba en motocicleta resultó herida con trauma craneoencefálico y lesiones abdominales, convirtiéndose en la única víctima reportada hasta el momento.

El terror no solo se sintió en el momento de la explosión. Minutos después, la incertidumbre se apoderó de los barrios Nápoles y Meléndez, donde los habitantes temían un nuevo ataque. “Esto es un caos total”, expresó una residente, recordando que no es la primera vez que la zona enfrenta hechos similares. "La verdad sí nos da miedo vivir al lado del batallón".

¿Qué dicen las autoridades sobre el atentado y los responsables?

Tras el ataque, la zona fue acordonada y se activó un plan candado para dar con el responsable, quien habría huido hacia la parte alta de la comuna 18. Según información oficial, el principal sospechoso sería alias Oso Yogui, señalado como integrante de la columna Ricardo Velásquez de las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

El alcalde de Cali confirmó que este hecho se suma a una preocupante seguidilla de ataques en la ciudad. En el último año se registraron varios atentados, y en lo corrido de este año ya se habían frustrado cuatro acciones similares. Además, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.