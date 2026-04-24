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Sentida reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Cristian Muñoz, el ciclista colombiano

Cristian Muñoz falleció tras una infección que le detectaron en una herida que tenía en la rodilla.

Foto: AFP y NU Colombia.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
06:36 p. m.
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Cristian Muñoz, el ciclista colombiano oriundo de Ventaquemada, Boyacá, murió este 24 de abril de 2026.

El pedalista de 30 años se encontraba en un hospital de Oviedo, España, tras una caída que tuvo en el Tour de Jura.

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Sin embargo, los especialistas le detectaron una infección bacteriana difícil de controlar en la herida de su rodilla y, desafortunadamente, su estado de salud desmejoró paulatinamente.

La noticia fue confirmada por NU Colombia, el equipo al que pertenecía Cristian Muñoz desde el 2024.

Además, estrellas colombianas como Rigoberto Urán y Nairo Quintana también han tenido sentidas reacciones.

Este fue el sentido mensaje del equipo NU Colombia tras la muerte de Cristian Muñoz

El equipo NU destacó a Cristian Muñoz como un excelente profesional y le envió un profundo mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón. Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba", se expresó.

"Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici. A su familia, amigos y a quienes lo admiraron de cerca o de lejos, les enviamos toda nuestra fuerza y cariño en este momento", se agregó.

Esta fue la sentida reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Cristian Muñoz, el ciclista colombiano

Después de que se confirmó la muerte de Cristian Muñoz en Oviedo, España, Rigoberto Urán reposteó en su cuenta de Instagram el mensaje del equipo NU Colombia.

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Además, en ese comunicado también se solidarizaron deportistas como Mariana Pajón y Mariana Gómez.

 

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