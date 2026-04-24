Tragedia en Nariño: policía habría asesinado a su hijo y herido a su esposa a tiros

La Policía Nacional confirmó un grave hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 24 de abril de 2026 en el municipio de Túquerres, donde un menor de edad falleció y una mujer resultó herida tras un ataque con arma de fuego al interior de una vivienda. El caso involucra a un integrante activo de la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se registró hacia las 03:15 a.m. en una residencia del barrio Simón Bolívar. Según la información preliminar, el uniformado adscrito a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali habría accionado un arma de fuego en circunstancias que aún son materia de investigación, lesionando a su expareja sentimental y a un menor de edad, quien posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué dijo la Policía sobre la tragedia en Túquerres?

En su pronunciamiento oficial, la institución indicó que el uniformado fue capturado en las instalaciones del hospital San José de Túquerres y puesto a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio y lesiones personales. Además, el arma de fuego utilizada en el hecho fue incautada por las autoridades judiciales.

La Policía también confirmó que la mujer lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro. Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares del menor fallecido y reiteró que no se tolerarán comportamientos contrarios a la ley por parte de sus integrantes, reforzando su postura institucional frente a este tipo de hechos.

¿Quién investiga el caso y qué se sabe del proceso?

Las investigaciones están a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el ataque. Los actos urgentes y la recolección de pruebas forman parte del proceso en curso.

El uniformado señalado se desempeñaba con el grado de patrullero y estaba adscrito al CAI Pondaje de la estación El Diamante en Cali. Según versiones preliminares, habría salido de turno el día anterior sin entregar su arma de dotación y posteriormente se desplazó hasta Túquerres, donde ocurrieron los hechos.