¿Quiénes estarían detrás del cruel ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca?

Las autoridades de Cali ofrecieron una recompensa de $200 millones a ciudadanos que proporcionen información para capturar a los responsables del atentado terrorista registrado en la capital de Valle del Cauca.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad, el coronel en retiro Javier Garcés, tras finalizar un Consejo de Seguridad Regional.

El atentado terrorista se produjo cuando un vehículo cargado con explosivos detonó en la ciudad, dejando dos personas heridas de manera leve.

Este vehículo no estaba circulando en la ciudad, ingresó a Cali durante la mañana.

Una mujer herida en atentado terrorista en Cali

Las autoridades confirmaron que una mujer sufrió una herida con esquirla en uno de sus brazos y fue trasladada a un centro asistencial, sin revestir mayor gravedad.

El sistema de videovigilancia está siendo utilizado para rastrear la ruta que siguió el vehículo desde su ingreso a la ciudad. Las autoridades ya cuentan con información sobre placas y características del automóvil utilizado en el atentado.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, mantuvo comunicación con el ministro Benedetti para solicitar un consejo de seguridad nacional que atienda la situación regional. Asimismo, Garcés señaló que:

"Esperamos al regreso de ellos poder tener razón acerca de si se va a hacer este consejo de seguridad y poder implementar algunas medidas adicionales desde el gobierno nacional para fortalecer la seguridad en la región.

¿Quiénes estarían detrás del atentado en Cali?

El atentado se suma a una serie de hechos violentos recientes en el Valle del Cauca, incluyendo el secuestro y asesinato de cuatro jóvenes en Jamundí, lo que ha llevado a las autoridades locales a solicitar mayor pie de fuerza para la región.

Las conclusiones del consejo de seguridad incluyeron el fortalecimiento de los controles en los ingresos y salidas de la ciudad, así como el refuerzo de las medidas de seguridad en instalaciones militares y de la Fuerza Pública.

"Vamos a fortalecer lo que tiene que ver con los ingresos e ingresos y salidas de la ciudad", indicó el secretario de Seguridad.

Los indicios preliminares señalan a la estructura Jaime Martínez como responsable del ataque. Las autoridades identificaron a un sujeto que conducía el vehículo, lo estacionó y abandonó el sector antes de la explosión.