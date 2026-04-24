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¡Tembló masivamente en Colombia hoy 24 de abril de 2026! Este es el reporte completo

¿Dónde fue el primer temblor? ¿En dónde se detectó el más reciente? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
07:16 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha detectado ocho temblores durante este 24 de abril de 2026 y el más reciente fue sobre las 3:45 de la tarde.

Los movimientos telúricos han sido mayoritariamente en Santander, pero también se han sentido otros en Meta y la costa norte del país.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de abril de 2026

  • 12:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 24 de abril de 2026?

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 4:29 a.m.

Epicentro: costa norte de Colombia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 94 kilómetros de Acandí (Chocó), a 112 de La Palma ( Panamá) y a 125 de Chimán ( Panamá).

  • 6:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 7:47 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lejanías (Meta), a 21 de Mesetas (Meta) y a 35 de Uribe (Meta).

  • 9:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 10:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

¡Tembló en Colombia hoy 22 de abril de 2026! Atención al reporte del Servicio Geológico
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  • 3:45 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

 

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