¡Tembló masivamente en Colombia hoy 24 de abril de 2026! Este es el reporte completo

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado ocho temblores durante este 24 de abril de 2026 y el más reciente fue sobre las 3:45 de la tarde.

Los movimientos telúricos han sido mayoritariamente en Santander, pero también se han sentido otros en Meta y la costa norte del país.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de abril de 2026

12:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 24 de abril de 2026?

1:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

4:29 a.m.

Epicentro: costa norte de Colombia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 94 kilómetros de Acandí (Chocó), a 112 de La Palma ( Panamá) y a 125 de Chimán ( Panamá).

6:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

7:47 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lejanías (Meta), a 21 de Mesetas (Meta) y a 35 de Uribe (Meta).

9:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

10:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

3:45 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).