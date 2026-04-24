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Aterrador ataque a cuchillo en Soacha: habitante de calle mató a una mujer y dejó a otra herida

Las autoridades capturaron al presunto agresor quien atacó sin motivo aparente a las víctimas. La mujer fallecida paseaba a su perrito.

Yhonay Díaz

abril 24 de 2026
07:55 p. m.
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Un nuevo hecho de violencia estremeció al municipio de Soacha, en las últimas horas, cuando un hombre atacó con arma blanca a varias personas en vía pública, dejando como saldo una mujer muerta y otra gravemente herida.

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El grave hecho ocurrió en la comuna 1, específicamente en el barrio El Salitre, y ha generado alarma entre los habitantes del sector.

El ataque que fue violento y repentino, ocurrió en cuestión de minutos y tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar.

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¿Quién es el hombre que atacó con un cuchillo a dos mujeres en Soacha?

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, el agresor sería un habitante de calle con aparentes problemas de salud mental, quien, sin motivo aparente, arremetió contra dos mujeres que transitaban por la zona

El hecho se registró cuando las víctimas caminaban por el sector y fueron abordadas por el agresor. Sin mediar palabra, el hombre las atacó con un arma blanca, causándoles heridas de gravedad.

Una de las mujeres falleció como consecuencia del ataque, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un centro asistencial. Actualmente permanece bajo atención médica en el Hospital Mario Gaitán Yanguas.

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El asesino fue capturado en un intento de linchamiento por la comunidad

La rápida intervención de la Policía permitió la captura del presunto responsable poco después del ataque.

Según las autoridades, el hombre fue detenido en el mismo sector y actualmente se encuentra en proceso de judicialización por el delito de homicidio.

Aunque la hipótesis inicial apunta a que el agresor actuó sin una motivación clara, su estado mental será un elemento clave dentro del proceso.

La respuesta inmediata de la fuerza pública y la comunidad permitió evitar que el hecho dejara un número mayor de víctimas.

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