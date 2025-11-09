Atentado en Medellín: una nueva fase del conflicto colombiano en las ciudades, análisis de La Mesa Ancha

En una nueva entrega de La Mesa Ancha, el experto en conflicto, Javier Leonardo Garay Vargas, analiza el fenómeno de la urbanización de actividades intimidantes en ciudades como Medellín.

La reciente detonación de una torre de energía y los apagones generados infunden temor en los ciudadanos, evidenciando un creciente traslado de la violencia a las ciudades del país.

RELACIONADO Familias de soldados asesinados en Bolívar y Norte de Santander exigen justicia tras ataques del ELN

Garay explica que, tradicionalmente, las grandes ciudades colombianas se mantenían al margen de las acciones terroristas relacionadas con guerrillas y disidencias. Sin embargo, en las últimas semanas se observa una alarmante decisión de llevar el terror a los núcleos urbanos.

RELACIONADO Descubren documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas en Nariño

Javier Garay habla sobre la política de paz del Gobierno

El experto señala que esta situación "refleja por lo menos tres cosas": en primer lugar, un error del gobierno con una "política de paz ingenua". En segundo lugar, un proceso de fortalecimiento de estos grupos, y finalmente, una transformación de las dinámicas usuales del conflicto colombiano.

Según Garay, estos eventos no solo buscan intimidar a la ciudadanía, sino también detener acciones políticas en contra de los grupos terroristas. Medellín ya vivió momentos tensos en el pasado debido a sus características históricas y políticas, y Garay espera que el gobierno actúe para prevenir más sabotajes y atentados.

Se cumple un mes de la muerte de Miguel Uribe

La Mesa Ancha también recordó el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, luego de varias semanas en las que el Uribe Turbay permaneció en UCI por el atentado que sufrió el 7 de junio en medio de un evento de campaña en el barrio Modelia, en Bogotá, un magnicidio que analistas de La Mesa lo calificaron como un “deterioro institucional”.

A pesar de los siete capturados por la Fiscalía, Javier Garay resalta la falta de justicia en cuanto a los autores intelectuales del crimen, una situación que, según el experto, agrava el sentimiento de inseguridad política, especialmente con las elecciones de 2026, y evidencia el incumplimiento de funciones básicas de un Estado, como la protección y la justicia.

Javier Garay menciona la necesidad de un cambio en la estrategia de seguridad y a la intervención de autoridades políticas comprometidas en garantizar la protección de los ciudadanos.

"Es muy grave el nivel del odio político en el que estamos entrando", señala, destacando también la falta de grandeza y el aumento de teorías conspirativas difundidas por altas esferas, afectando aún más la confianza ciudadana.