Descubren documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas en Nariño

El departamento de Nariño actualmente es uno de los puntos más críticos de confrontación con las disidencias de las Farc.

Esto debido a que, las estructuras han encontrado ciertos corredores rurales que resultan ser claves para planear atentados, instalar explosivos y ejecutar acciones contra civiles y militares.

Teniendo este contexto, las autoridades lograron asestar un golpe a la organización conocida como Comuneros del Sur.

Hallan documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas

Durante una operación militar adelantada en la vereda Puspued, municipio de Mallama, unidades del Ejército Nacional localizaron un escondite que funcionaba como centro de acopio y planeación de acciones terroristas de las disidencias de las Farc.

En el lugar fueron halladas libretas con información detallada sobre futuros atentados, lo que confirmaría que el grupo armado tenía listos ataques coordinados contra la población civil y la Fuerza Pública en diferentes municipios.

Descubrieron material bélico que iba a ser usado para atentados

Junto a los documentos, las tropas incautaron un arsenal compuesto por 1.200 artefactos explosivos improvisados, 2.500 metros de mecha de seguridad y 1.400 detonadores aneléctricos, material suficiente para causar daños masivos si hubiera sido utilizado.

El coronel Carlos Gutiérrez, segundo comandante de la XXIII Brigada del Ejército, explicó la magnitud del hallazgo:

Con esta incautación se evitaron atentados contra la población civil y las tropas, resaltando que el uso de estos artefactos son una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo cual será denunciado ante la autoridad competente. Estos elementos, al parecer, pertenecerían al Grupo Armado Organizado Comuneros del Sur.

Los explosivos por su parte fueron destruidos de manera controlada por especialistas en antiexplosivos, quienes confirmaron que estaban totalmente listos para ser empleados.