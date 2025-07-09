CANAL RCN
Colombia Video

Descubren documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas en Nariño

Además, hallaron material bélico del frente Comuneros del Sur.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
02:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El departamento de Nariño actualmente es uno de los puntos más críticos de confrontación con las disidencias de las Farc.

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa
RELACIONADO

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa

Esto debido a que, las estructuras han encontrado ciertos corredores rurales que resultan ser claves para planear atentados, instalar explosivos y ejecutar acciones contra civiles y militares.

Teniendo este contexto, las autoridades lograron asestar un golpe a la organización conocida como Comuneros del Sur.

Hallan documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas

Durante una operación militar adelantada en la vereda Puspued, municipio de Mallama, unidades del Ejército Nacional localizaron un escondite que funcionaba como centro de acopio y planeación de acciones terroristas de las disidencias de las Farc.

En el lugar fueron halladas libretas con información detallada sobre futuros atentados, lo que confirmaría que el grupo armado tenía listos ataques coordinados contra la población civil y la Fuerza Pública en diferentes municipios.

Descubrieron material bélico que iba a ser usado para atentados

Junto a los documentos, las tropas incautaron un arsenal compuesto por 1.200 artefactos explosivos improvisados, 2.500 metros de mecha de seguridad y 1.400 detonadores aneléctricos, material suficiente para causar daños masivos si hubiera sido utilizado.

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga
RELACIONADO

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga

El coronel Carlos Gutiérrez, segundo comandante de la XXIII Brigada del Ejército, explicó la magnitud del hallazgo:

Con esta incautación se evitaron atentados contra la población civil y las tropas, resaltando que el uso de estos artefactos son una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo cual será denunciado ante la autoridad competente. Estos elementos, al parecer, pertenecerían al Grupo Armado Organizado Comuneros del Sur.

Los explosivos por su parte fueron destruidos de manera controlada por especialistas en antiexplosivos, quienes confirmaron que estaban totalmente listos para ser empleados.

VIDEO | Expareja atacó a golpes y con arma blanca a una mujer en pleno centro comercial de Floridablanca
RELACIONADO

VIDEO | Expareja atacó a golpes y con arma blanca a una mujer en pleno centro comercial de Floridablanca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal para las disidencias

Antioquia

En video quedó grabado cómo falsos policías se llevaron a la fuerza a un joven en Marinilla, Antioquia

Santander

Tragedia en Santander: un niño entre los cuatro muertos en vehículo arrastrado por una quebrada

Otras Noticias

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?

Menopausia y posparto hacen parte de los cambios hormonales más radicales en las mujeres que impactan directamente en la actividad sexual.

James Rodríguez

El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela

James Rodríguez recibió un emotivo regalo de la Conmebol que recordó su icónico festejo con Luis Díaz antes del duelo Colombia vs. Venezuela.

Vaticano

La 'milagrosa' relación de Carlo Acutis, el nuevo santo, con Tumaco en Colombia

Secretaria de Movilidad

¿Grabar a un policía da multa en Colombia? Esto dice el Código Nacional

Yina Calderón

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano