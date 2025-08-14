CANAL RCN
Colombia Video

Miguel Uribe y los mensajes políticos alrededor de su asesinato: ¿Qué representan?

En la Mesa Ancha de Noticias RCN se analizaron algunos de los discursos realizados durante los actos fúnebres de Miguel Uribe.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 13 de agosto, se llevaron a cabo las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial quien falleció luego de pasar más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras un atentado a bala en su contra.

"Crimen de lesa humanidad": nueva solicitud de la defensa de Miguel Uribe tras su muerte
RELACIONADO

"Crimen de lesa humanidad": nueva solicitud de la defensa de Miguel Uribe tras su muerte

En medio de su último adiós, se realizaron algunos discursos con un tinte político marcado, por parte de su padre Miguel Uribe Londoño y por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez en voz del director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

El análisis de los discursos políticos en los actos fúnebres de Miguel Uribe

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, se analizaron estos discursos. Por un lado, lo que dijo el padre del senador, es entendible para Alejandro Rivera, analista invitado del día, pues es una familia "relevante para la política colombiana".

Sin embargo, Rivera indicó que no se tendría que haber revivido el debate sobre la revictimización de las víctimas de la Unión Patriótica en las palabras enviadas por el expresidente Uribe. "Debemos buscar una reconciliación donde cada uno pueda expresar sus ideas sin que pierda la vida".

En cuanto a Julio César Iglesias, señaló que fue un discurso muy político. "Miguel Uribe era el favorito para el expresidente Uribe para ser el candidato del Centro Democrático" y ahora se habla de esa propuesta de tener un candidato que "recoja las banderas políticas de Miguel Uribe.

"El dibujo que pretende hacer el Centro Democrático es hacer lo que se hizo con César Gaviria tras el asesinato de Luis Carlos Galán", expresó Iglesias, quien prevé que un duro episodio como lo sucedido con Uribe, terminaría generando divisiones en el sector de la derecha.

¿Cómo prometer justicia en Colombia?

Otro de los planteamientos del debate fue sobre la promesa sobre la justicia en Colombia tras este asesinato de Miguel Uribe, cuando casos como los de Luis Carlos Galán o Jaime Garzón llevan varias décadas sin resolverse.

¿Por qué a Miguel Uribe lo enterraron en el cementerio central? Esta es la razón
RELACIONADO

¿Por qué a Miguel Uribe lo enterraron en el cementerio central? Esta es la razón

De acuerdo a Rivera, hay que considerar la justicia social para que las cosas cambien, pero estuvo de acuerdo con Iglesias indicando que todo debe comenzar desde la postura de los sectores políticos en donde se desescale el lenguaje en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPM

EPM celebra 70 años con un recorrido por sus grandes hitos

Estados Unidos

Subsecretario de Estado de los EE. UU. visitó las tumbas de sus abuelos en Bogotá

Canal RCN

Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN: sentido homenaje en su honor

Otras Noticias

Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo

La cantante antioqueña encabezará el popular espectáculo de YouTube.

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Santa Fe anunció que su equipo femenino jugará a puerta cerrada mientras se investigan los presuntos actos de racismo denunciados por América de Cali.

Cuidado personal

Investigaciones asocian un microbioma intestinal con el secreto detrás de la longevidad

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves