Miguel Uribe y los mensajes políticos alrededor de su asesinato: ¿Qué representan?

Este 13 de agosto, se llevaron a cabo las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial quien falleció luego de pasar más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras un atentado a bala en su contra.

En medio de su último adiós, se realizaron algunos discursos con un tinte político marcado, por parte de su padre Miguel Uribe Londoño y por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez en voz del director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

El análisis de los discursos políticos en los actos fúnebres de Miguel Uribe

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, se analizaron estos discursos. Por un lado, lo que dijo el padre del senador, es entendible para Alejandro Rivera, analista invitado del día, pues es una familia "relevante para la política colombiana".

Sin embargo, Rivera indicó que no se tendría que haber revivido el debate sobre la revictimización de las víctimas de la Unión Patriótica en las palabras enviadas por el expresidente Uribe. "Debemos buscar una reconciliación donde cada uno pueda expresar sus ideas sin que pierda la vida".

En cuanto a Julio César Iglesias, señaló que fue un discurso muy político. "Miguel Uribe era el favorito para el expresidente Uribe para ser el candidato del Centro Democrático" y ahora se habla de esa propuesta de tener un candidato que "recoja las banderas políticas de Miguel Uribe.

"El dibujo que pretende hacer el Centro Democrático es hacer lo que se hizo con César Gaviria tras el asesinato de Luis Carlos Galán", expresó Iglesias, quien prevé que un duro episodio como lo sucedido con Uribe, terminaría generando divisiones en el sector de la derecha.

¿Cómo prometer justicia en Colombia?

Otro de los planteamientos del debate fue sobre la promesa sobre la justicia en Colombia tras este asesinato de Miguel Uribe, cuando casos como los de Luis Carlos Galán o Jaime Garzón llevan varias décadas sin resolverse.

De acuerdo a Rivera, hay que considerar la justicia social para que las cosas cambien, pero estuvo de acuerdo con Iglesias indicando que todo debe comenzar desde la postura de los sectores políticos en donde se desescale el lenguaje en Colombia.