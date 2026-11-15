Defensoría alertó sobre posibles retaliaciones tras la captura de alias Primo Gay

La captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, ya ha generado distintas reacciones en el país al tratarse de uno de los principales cabecillas de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá, y el Clan del Golfo.

Con una trayectoria criminal de aproximadamente 12 años, el señalado figuraba como uno de los criminales más buscados en Antioquia al ser requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

Dentro de su prontuario criminal se encuentran los ataques a torres de energía en Medellín, extorsiones a EPM, instalación de campos minados, atentados contra la fuerza pública y el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles retaliaciones

Frente a la actual situación de seguridad que enfrenta el municipio de Briceño, en Antioquia, la Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles retaliaciones e insistió a las autoridades fortalecer la protección de las comunidades del sector.

“Insistimos en mantener un seguimiento permanente a la situación de seguridad para prevenir posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados que puedan agravar las afectaciones contra la población civil”, anunció la Defensoría en un comunicado.

Además, exhortaron al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Briceño para fortalecer, de manera articulada, las medidas de prevención y se mantenga un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de las comunidades.

“A las demás autoridades competentes para que adopten medidas oportunas y verificables de prevención frente a posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados”.

¿Qué ocurrió después de la captura de alias Primo Gay?

Tras la captura y confrontación del presidente Abelardo de la Espriella a ‘Primo Gay’ y alias Pata de Palo, el criminal, de 24 años, ya fue trasladado a una base militar de Medellín.

Su llegada se registró sobre las 10:00 p.m., del mismo sábado 14 de noviembre, y ahora se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos”, aseguró el presidente De la Espriella.