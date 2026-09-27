Cinco personas fueron detenidas por preparar supuesto atentado contra base militar británica

Como un grave incidente fue catalogada la detención de cinco personas cerca de una base militar en Reino Unido, la cual es usada por Estados Unidos para atacar objetivos iraníes.

Al menos 85 viviendas fueron evacuadas en el pueblo de Whelford, además, la unidad de desactivación de artefactos explosivos examinó la zona 400 metros a la redonda de tres vehículos en los que se transportaban los cinco detenidos.

El subjefe de Policía, Richard Ocone, aseguró que los servicios de emergencia iniciaron de inmediato los trabajos para esclarecer la naturaleza del incidente.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma y aseguraron que la situación fue contenida.

Estados Unidos se pronunció

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las cinco personas detenidas buscaban causar “grandes daños a nuestro fuerte”, en donde se albergan tropas y aeronaves norteamericanas.

"Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos", añadió Trump.

De otro lado, el primer ministro británico, Andy Burnham, indicó a través de su cuenta de X que la prioridad es la seguridad de la población civil, añadiendo que tomaría las medidas necesarias para garantizarla.

¿Qué más se sabe de la amenaza a base militar británica?

En julio pasado, la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán había advertido al Reino Unido para que no permitiera a Estados Unidos operar bombarderos en esa base.

Tras las amenazas, las autoridades británicas reforzaron la vigilancia en la zona, al tratarse de una base operativa que alberga armamento estadounidense para ser usado en la ofensiva contra Irán.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, que desde marzo de este año se convirtió en la unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.

Según se conoció, las acciones de las autoridades fueron posibles gracias a una llamada durante la madrugada del domingo, que alertaba sobre la presencia de tres vehículos sospechosos.

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Ahora la Policía investiga a los hombres por posibles delitos relacionados con explosivos y la preparación de un acto terrorista.