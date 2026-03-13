VIDEO | “¡Vamos por ustedes!”: sicarios se están grabando mientras disparan a buses intermunicipales en Soacha

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte intermunicipal quedó registrado en video en Soacha, Cundinamarca, municipio vecino de Bogotá.

En las últimas horas se conocieron imágenes grabadas por los mismos sicarios que atacaron un bus, en medio de lo que transportadores señalan como una nueva intimidación relacionada con extorsiones al gremio.

El material muestra el momento previo al ataque. En la grabación se observa a los delincuentes pasar junto al vehículo mientras lanzan amenazas y segundos después disparan contra el bus, sin importar que en su interior se movilizaban pasajeros.

Sicarios están disparando a buses intermunicipales en Soacha y se están grabando

El ataque ocurrió en un sector de Soacha y quedó registrado en un video que, según se conoció, fue grabado por los propios sicarios. En las imágenes se escucha a uno de ellos advertir a los transportadores antes de accionar el arma.

¡A ver, listos, vamos por ustedes!

Segundos después se escuchan los disparos contra el bus.

Uno de los conductores afectados relató lo ocurrido tras el atentado y alertó a otros compañeros del gremio sobre lo sucedido.

Compañeros, aquí entrando a la veredita acabaron de sonarle seis tiros aquí al compañero Leo, a Leo Matera. Estallaron una ventana.

El ataque dejó daños en el vehículo, luego de que uno de los disparos impactara una de las ventanas del bus.

Conductores de buses aseguran que los ataques son por extorsiones

De acuerdo con lo que señalan transportadores del sector, el atentado estaría relacionado con las extorsiones que desde hace algún tiempo vienen afectando a quienes trabajan en el transporte en Soacha.

Conductores aseguran que estos ataques se han convertido en una forma de presión por parte de delincuentes que buscan obligarlos a pagar dinero.

Mientras se investigan los hechos, el video del ataque se ha convertido en una de las evidencias más impactantes de este nuevo episodio de violencia contra transportadores en el municipio.