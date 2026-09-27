Atraparon en Santander a la esposa y la hija de alias Fito, antiguo cabecilla de una organización criminal en Ecuador

Un operativo conjunto entre autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos terminó con la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta en el municipio de Sabana de Torres, Santander.

Según informó el presidente Abelardo De La Espriella, las dos mujeres son, respectivamente, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, antiguo cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

Las detenidas eran requeridas por la justicia de Ecuador por una investigación relacionada con presunto lavado de activos y contaban con una notificación roja de Interpol.

¿Por qué eran buscadas por Ecuador?

Las dos mujeres son requeridas dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Según las autoridades ecuatorianas, el caso busca determinar cómo se habrían movilizado y ocultado recursos vinculados al entorno de alias Fito y si se utilizaron compañías para dar apariencia legal a dinero de presunto origen ilícito.

La investigación sobre el entorno familiar de Macías Villamar lleva varios años y ha incluido a familiares y empresas.

En enero de 2026, una jueza ecuatoriana declaró válida la actuación procesal dentro del caso conocido como ‘Blanqueo Fito’, permitiendo que el proceso continuara hacia las siguientes etapas.

¿Quién es alias Fito?

José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, fue identificado durante años como uno de los principales líderes de Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana vinculada por las autoridades de ese país con actividades como narcotráfico y violencia criminal.

Tras fugarse de una prisión ecuatoriana en enero de 2024, fue recapturado en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Actualmente permanece bajo custodia en ese país, donde enfrenta un proceso federal relacionado con acusaciones de narcotráfico y tráfico de armas. Fue extraditado en julio de 2025 y su caso continúa ante una corte federal de Nueva York.

¿Qué pasará ahora con las dos mujeres?

La captura en Colombia constituye el primer paso para hacer efectiva la solicitud internacional de Ecuador.

Las autoridades deberán adelantar los procedimientos correspondientes para definir su situación jurídica y el eventual traslado hacia Ecuador, donde son requeridas por la justicia.