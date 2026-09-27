Falleció el joven de 17 años que ingresó armado a un colegio de Medellín y se autolesionó

El pasado miércoles 9 de septiembre se dio un grave hecho en Medellín. Un joven de 17 años ingresó a su institución educativa con un arma y se autolesionó.

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Este suceso se registró en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, la cual queda en la comuna ocho. El adolescente estaba cursando décimo grado y el arma era traumática.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Un día después del hecho, la FM conversó con Manuel Villa Mejía, el secretario de Seguridad de la ciudad, quien entregó detalles de lo ocurrido y las acciones que se tomaron.

La institución, por un lado, suspendió las actividades académicas de los dos días posteriores, jueves 10 y viernes 11 de septiembre. Se reanudaron el lunes 14 de septiembre.

El joven ingresó a la sede por la zona trasera, donde no hay cámaras de seguridad y ahí habría hecho los primeros disparos. Posteriormente, caminó hacia los baños y se encontró con una trabajadora, quien le dijo que se escondiera.

Se cree que en ese momento sacó la pistola y se dirigió al segundo piso hasta llegar a la oficina de la rectoría. Sin embargo, no logró abrir la puerta, por lo que emprendió la huida al piso inferior, donde se disparó cuando intentaban detenerlo.

Joven falleció en la UCI

Villa expuso que el joven estaba afrontando un tema de salud mental, por lo que se le estaba haciendo acompañamiento en el colegio y la secretaría. Durante las dos semanas previas al hecho, se registraron dificultades de convivencia, lo cual llevó a que se tomara la decisión de que él tomara las clases de manera remota.

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Con respecto al arma, el secretario contó que hubo dos hombres capturados, quienes se la habrían proporcionado ilegalmente al joven. Investigan si estas personas pertenecen a una banda que altera la tranquilidad del barrio.

Noticias RCN conoció que el joven identificado como Johan Sebastián Ovalle falleció dos semanas después en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, donde permanecía en la unidad de cuidados intensivos (UCI).