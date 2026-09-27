El ‘Pibe’ Valderrama lanzó crítica tras el empate ante México

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama analizó el empate 1-1 de la Selección Colombia ante México y aseguró que esperaba un mejor funcionamiento de la 'Tricolor' en su primer partido después del Mundial 2026.

El empate de Colombia 1-1 con México dejó diferentes lecturas y una de ellas llegó desde Baltimore, donde estuvo presente Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. El histórico jugador de la Selección analizó el partido y dejó claro que el rendimiento del equipo no cumplió con sus expectativas.

El equipo que jugó eran los suplentes del anterior. Fíjese que la defensa es la misma con el volante de marca, que es el mismo, y Richard, que también estaba en la Selección. Pensé que íbamos a jugar mejor fútbol, mencionó Valderrama en Fútbol de Primera.

¿Qué no le gustó al ‘Pibe’ de Colombia?

Valderrama fue directo al describir lo que observó durante el compromiso.

“Perdimos fútbol. Eso fue lo que le vi al equipo”, afirmó el exjugador, quien consideró que Colombia tuvo una efectividad importante para ponerse arriba, pero posteriormente no logró mantener el mismo nivel de juego.

Para el ‘Pibe’, lo único que se rescató fue la efectividad del gol de Suárez: “Tuvo una y metió una. El problema de nosotros en el Mundial fue ese, tuvimos opciones y no la metimos; aquí tuvimos una y la metimos”

La estadística también mostró un partido con mayor iniciativa mexicana. México terminó con el 53 % de la posesión y registró 14 remates, mientras Colombia tuvo el 47 % de la pelota y apenas cuatro disparos.

¿Qué dijo el ‘Pibe’ sobre el nuevo ciclo de Colombia?

El partido ante México significó el inicio de una nueva etapa para la Tricolor después del Mundial 2026. Además de la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, Jhon Arias asumió el número 10 en este encuentro.

Valderrama también destacó que buena parte de la defensa y del mediocampo ya tenían experiencia con la Selección, por lo que esperaba un mejor rendimiento colectivo.

El análisis del exjugador llega mientras Néstor Lorenzo comienza a probar alternativas para esta nueva etapa. Colombia tendrá otros dos amistosos durante esta fecha FIFA: enfrentará a Paraguay el 3 de octubre y a Perú el 6 de octubre, compromisos que servirán para continuar evaluando jugadores y funcionamiento.