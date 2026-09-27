Gobierno refuerza seguridad en sur de Bolívar tras ataque con dron que dejó 10 heridos en Montecristo

El Gobierno Nacional activó un consejo extraordinario de seguridad en Cartagena para atender la crisis de violencia en el sur de Bolívar, luego de que un ataque con dron dejara diez personas lesionadas en el municipio de Montecristo.

Refuerzan seguridad en Cartagena por ataque con dron

Las autoridades anunciaron un paquete de medidas urgentes para proteger a la población civil y la fuerza pública en esta región estratégica del país.

Los Ministerios de Defensa e Interior lideraron la reunión donde se determinó el aumento del pie de fuerza militar y el despliegue de la Policía en toda la zona.

"Ha habido ataques contra estaciones de policía y aquí estamos. Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa para empezar la reconstrucción, la construcción de otras estaciones de policía, dotación de sistemas antidrones y de cámaras, porque la población no está sola", señalaron las autoridades durante el encuentro.

Entre las medidas adoptadas destaca la inversión en un sistema robusto de antidrones y cámaras de biovigilancia para cada municipio del departamento.

Además, se contempla la reconstrucción de las estaciones policiales atacadas y la construcción de nuevas instalaciones para fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Las autoridades advirtieron sobre otra situación crítica: los alcaldes de la zona enfrentan riesgos significativos, pero no cuentan con vehículos blindados para desplazarse por sus territorio.

Como respuesta, se anunció el reforzamiento de los esquemas de seguridad para estos funcionarios públicos.

“Vamos a reforzar la estrategia de seguridad en esta región que tanto lo necesita. Por eso, hoy acá desde Santa Rosa Sur de Bolívar, queremos decirles a todos los pobladores de esta importante región para el país que vamos a llegar con soluciones", aseguró el ministro de Defensa, Jorge Mora.

El encuentro se realizó días después de que el presidente Abelardo de la Espriella liderara una reunión con los 47 alcaldes del departamento de Bolívar en Cartagena para abordar temas de seguridad y desarrollo regional.

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El estado de salud de los heridos durante ataque

Respecto a las víctimas del ataque con dron en Montecristo, las autoridades confirmaron que las diez personas lesionadas ya se encuentran fuera de peligro y algunas han retornado a sus actividades cotidianas.

Se espera que dentro de un mes el presidente vuelva a reunirse con los 47 alcaldes de Bolívar para evaluar el avance de las estrategias implementadas y medir los resultados de las medidas de seguridad anunciadas en esta jornada extraordinaria.