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Judicializaron al señalado responsable del asesinato de una lideresa trans en Popayán: esto se sabe del caso

El hombre es señalado de participar en el homicidio de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, ocurrido el pasado 17 de septiembre.

Valentina Bernal

septiembre 27 de 2026
12:00 p. m.
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El asesinato de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, líder y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, ocurrido el pasado 17 de septiembre en Popayán, Cauca, llegó a los estrados judiciales.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, señalado como posible responsable del crimen.

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De acuerdo con el ente investigador, la víctima fue atacada cuando transitaba por una vía pública del barrio Pandiguando.

¿Cómo habría ocurrido el ataque contra la lideresa?

Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Roxxi Vanessa habría sido abordada por el sujeto y su compañera sentimental mientras se movilizaba por el sector.

La investigación señala que ambos presuntamente la siguieron hasta acorralarla y posteriormente la atacaron con un arma cortopunzante.

Antes del homicidio, la pareja del ahora procesado habría contactado a la líder trans para exigirle que abandonara la zona en la que desarrollaba sus actividades laborales.

Según la Fiscalía, en esa comunicación también le habría advertido que sería asesinada si no se retiraba del lugar.

¿Quién era Roxxi Vanessa Astaiza, la lideresa asesinada en Popayán?

Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera hacía parte de un colectivo dedicado a la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.

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Además, era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca, espacio desde el cual se promovía la participación de las mujeres en asuntos relacionados con sus derechos y con las políticas públicas del departamento.

¿Qué decidió el juez contra el señalado agresor?

Tras la presentación de este hombre ante la justicia, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó el delito de homicidio agravado, pero el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Sin embargo, el juez de control de garantías determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

¿Hay más personas involucradas?

La Fiscalía informó que las labores de policía judicial continúan con el propósito de identificar y ubicar a otros posibles involucrados en el asesinato de Roxxi Vanessa.

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Por ahora, las autoridades buscan establecer el nivel de participación que habría tenido cada una de las personas relacionadas con el caso y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el homicidio.

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