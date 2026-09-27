¿En cuánto tiempo prescribe una mesada de Colpensiones?

Una mesada que no fue cobrada no significa que el pensionado pierda su pensión. Sin embargo, existe un plazo para reclamar esos pagos y, si pasa demasiado tiempo, pueden prescribir.

Una persona puede dejar de cobrar una mesada por diferentes razones: no retirar el dinero, tener algún inconveniente con el pago o incluso desconocer que el giro fue realizado. En estos casos, Colpensiones tiene un procedimiento para solicitar el reintegro de las mesadas que fueron devueltas por la entidad bancaria.

La situación cambia cuando el beneficiario deja pasar los años sin reclamar el dinero. La legislación y la jurisprudencia distinguen entre el derecho a recibir una pensión y el derecho a cobrar cada una de las mesadas que se generan.

¿En cuánto tiempo prescribe una mesada pensional?

El plazo general es de tres años para reclamar cada mesada pensional desde que esta se hace exigible.

La Corte Constitucional ha explicado que el derecho a la pensión es imprescriptible, pero las mesadas que se derivan de ese derecho sí pueden prescribir.

Es decir, el paso del tiempo no elimina la condición de pensionado, pero sí puede afectar el derecho a cobrar determinadas mensualidades que quedaron pendientes.

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Además, el plazo se analiza mesada por mesada. Por ejemplo, si una persona tiene varios pagos pendientes, cada uno tiene su propio término de prescripción.

Esto también significa que no necesariamente se pierden todas las mesadas acumuladas de una sola vez. Lo importante es determinar cuándo se hizo exigible cada pago y si el término fue interrumpido por una reclamación.

¿Qué debe hacer un pensionado si no cobró una mesada?

Si el dinero fue devuelto por el banco a Colpensiones, el pensionado puede solicitar el reintegro de las mesadas no cobradas.

La entidad tiene establecido un trámite para estos casos, que incluye presentar el formulario correspondiente y los documentos requeridos en sus puntos de atención.

Por eso, si un pensionado detecta que tiene una o varias mensualidades pendientes, lo recomendable es revisar cuanto antes su situación y realizar la reclamación correspondiente.

¿Se pierde la pensión después de tres años?

No. Esta es una de las principales diferencias que deben tener en cuenta los pensionados.

Lo que puede prescribir son las mesadas que no fueron reclamadas oportunamente, no el derecho a recibir la pensión. La propia normativa vigente establece la imprescriptibilidad del derecho a las pensiones, mientras la jurisprudencia mantiene la diferencia entre ese derecho y el cobro de las mensualidades.

En consecuencia, dejar de cobrar una mesada no significa perder la pensión, pero sí es importante no dejar pasar el tiempo si existen pagos pendientes, porque cada mensualidad tiene su propio plazo para ser reclamada.