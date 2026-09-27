CANAL RCN
Economía

¿En cuánto tiempo prescribe una mesada de Colpensiones?

¿Qué pasa con las mesadas que no cobran los pensionados de Colpensiones?

colpensiones-mesadas-no-cobradas
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
09:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una mesada que no fue cobrada no significa que el pensionado pierda su pensión. Sin embargo, existe un plazo para reclamar esos pagos y, si pasa demasiado tiempo, pueden prescribir.

Una persona puede dejar de cobrar una mesada por diferentes razones: no retirar el dinero, tener algún inconveniente con el pago o incluso desconocer que el giro fue realizado. En estos casos, Colpensiones tiene un procedimiento para solicitar el reintegro de las mesadas que fueron devueltas por la entidad bancaria.

Trabajadores en Colombia podrían pagar más de seguridad social: esta es la razón
RELACIONADO

Trabajadores en Colombia podrían pagar más de seguridad social: esta es la razón

La situación cambia cuando el beneficiario deja pasar los años sin reclamar el dinero. La legislación y la jurisprudencia distinguen entre el derecho a recibir una pensión y el derecho a cobrar cada una de las mesadas que se generan.

¿En cuánto tiempo prescribe una mesada pensional?

El plazo general es de tres años para reclamar cada mesada pensional desde que esta se hace exigible.

La Corte Constitucional ha explicado que el derecho a la pensión es imprescriptible, pero las mesadas que se derivan de ese derecho sí pueden prescribir.

Es decir, el paso del tiempo no elimina la condición de pensionado, pero sí puede afectar el derecho a cobrar determinadas mensualidades que quedaron pendientes.

Gobierno avanza en soluciones para cumplir con el pago de las pensiones de final de año
RELACIONADO

Gobierno avanza en soluciones para cumplir con el pago de las pensiones de final de año

Además, el plazo se analiza mesada por mesada. Por ejemplo, si una persona tiene varios pagos pendientes, cada uno tiene su propio término de prescripción.

Esto también significa que no necesariamente se pierden todas las mesadas acumuladas de una sola vez. Lo importante es determinar cuándo se hizo exigible cada pago y si el término fue interrumpido por una reclamación.

¿Qué debe hacer un pensionado si no cobró una mesada?

Si el dinero fue devuelto por el banco a Colpensiones, el pensionado puede solicitar el reintegro de las mesadas no cobradas.

La entidad tiene establecido un trámite para estos casos, que incluye presentar el formulario correspondiente y los documentos requeridos en sus puntos de atención.

Por eso, si un pensionado detecta que tiene una o varias mensualidades pendientes, lo recomendable es revisar cuanto antes su situación y realizar la reclamación correspondiente.

¿Se pierde la pensión después de tres años?

No. Esta es una de las principales diferencias que deben tener en cuenta los pensionados.

Lo que puede prescribir son las mesadas que no fueron reclamadas oportunamente, no el derecho a recibir la pensión. La propia normativa vigente establece la imprescriptibilidad del derecho a las pensiones, mientras la jurisprudencia mantiene la diferencia entre ese derecho y el cobro de las mensualidades.

Caída de Nequi en iPhone: esto dijo la compañía tras presentar fallas por varias horas
RELACIONADO

Caída de Nequi en iPhone: esto dijo la compañía tras presentar fallas por varias horas

En consecuencia, dejar de cobrar una mesada no significa perder la pensión, pero sí es importante no dejar pasar el tiempo si existen pagos pendientes, porque cada mensualidad tiene su propio plazo para ser reclamada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 26 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Inflación

Los almuerzos seguirían encareciéndose en Colombia: esta es la razón

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Dieron de baja a peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de estar implicado en el caso Miguel Uribe

Alias Robinson Gutiérrez, señalado cabecilla político y financiero de la estructura, murió durante una operación en Tello, Huila.

España

Abuelita de 87 años fue desalojada de la casa donde vivió por casi 70 años en España: se desató protesta masiva

Su desahucio, registrado en video, provocó una multitudinaria movilización.

Viral

Robot de Westcol lanzó patadas y puños: todo quedó en video

Selección de México

Silbidos durante minuto de silencio por víctimas del terremoto en Colombia vs. México

Cuidado personal

¿Hacer ejercicio puede mejorar la memoria? Esto pasa en el cerebro