¿Pasar todo el día sentado puede afectar su salud aunque haga ejercicio?

Una persona puede ir al gimnasio, salir a correr o practicar algún deporte y, aun así, pasar buena parte del resto del día sentada.

El trabajo frente al computador, los desplazamientos, las horas estudiando, ver televisión o simplemente descansar pueden hacer que permanezcamos sentados durante largos periodos.

Durante mucho tiempo, la actividad física y el sedentarismo se analizaron casi como si fueran exactamente lo contrario: si una persona hacía ejercicio, se asumía que ya estaba compensando las horas de inactividad.

Pero la investigación científica ha comenzado a estudiar una pregunta diferente:

¿Qué ocurre cuando una persona hace ejercicio, pero permanece sentada durante muchas horas seguidas?

Los resultados sugieren que hacer ejercicio y reducir el tiempo sedentario son comportamientos relacionados, pero no equivalentes.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando permanece horas sentado?

Cuando permanecemos sentados durante mucho tiempo, los músculos de las piernas están realizando muy poco trabajo, esto importa porque los músculos son uno de los principales tejidos que utilizan glucosa como fuente de energía.

Cuando caminamos o nos movemos, los músculos aumentan su actividad y utilizan energía. Pero cuando permanecemos inmóviles durante periodos prolongados, esa demanda disminuye.

En diferentes experimentos controlados, los investigadores han comparado jornadas en las que las personas permanecen sentadas durante varias horas con otras en las que interrumpen ese tiempo con pequeños periodos de actividad.

Los resultados han mostrado diferencias en la respuesta de la glucosa y la insulina después de las comidas.

Esto no significa que estar sentado durante unas horas vaya a provocar diabetes inmediatamente. Se trata de cambios metabólicos medidos durante determinadas condiciones experimentales.

¿Caminar unos minutos podría hacer la diferencia?

En un ensayo clínico, los investigadores compararon nueve horas de sedentarismo con una jornada en la que los participantes realizaban aproximadamente dos minutos de caminata moderada cada 20 minutos.

RELACIONADO Dos mujeres fueron capturadas tras ser sorprendidas agrediendo físicamente a una guarda de Transmilenio

La concentración de glucosa después de las comidas fue menor durante las condiciones en las que se incorporaron esos periodos de movimiento.

Otro estudio encontró que realizar dos minutos de caminata ligera cada 20 minutos producía una respuesta de glucosa después de comer más favorable que permanecer sentado continuamente. En ese experimento, simplemente ponerse de pie no produjo el mismo efecto.

¿Entonces levantarse de la silla no es suficiente?

Depende de qué se quiera conseguir. Levantarse y cambiar de postura es mejor que permanecer completamente inmóvil desde el punto de vista del movimiento general, pero algunos estudios han encontrado que caminar tiene efectos metabólicos más claros que simplemente permanecer de pie.

En uno de los ensayos, los participantes realizaron pausas de dos minutos cada 20 minutos. Una condición consistía en permanecer de pie y otra en caminar. La caminata produjo una reducción de la respuesta de glucosa después de la ingesta, mientras que permanecer de pie no produjo el mismo efecto.

Otra cosa es que, el problema no se limita al metabolismo, permanecer mucho tiempo sentado también modifica temporalmente la circulación en las extremidades inferiores.

En un ensayo controlado, investigadores compararon varias horas de sedentarismo con una condición en la que los participantes realizaban caminatas de dos minutos cada 30 minutos.

Las pausas activas aumentaron el flujo sanguíneo en la zona estudiada en comparación con permanecer sentado.

¿Y qué pasa si una persona ya hace ejercicio todos los días?

Hacer ejercicio no convierte automáticamente en saludable pasar el resto del día sentado. Son dos dimensiones diferentes del comportamiento físico.

Una persona puede realizar una sesión de entrenamiento de una hora y posteriormente pasar ocho o diez horas sentada trabajando.

Eso no significa que el ejercicio “no sirva”. Todo lo contrario: la actividad física tiene numerosos beneficios conocidos, por eso, la recomendación no debería interpretarse como “deje de hacer ejercicio y simplemente camine durante el día”, sino que la idea es combinar ambas cosas.