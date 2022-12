La primera audiencia pública entre el Gobierno Nacional y los colectivos de la primera línea

Este domingo se llevó a cabo en Puerto Rellena en el sur oriente de la ciudad de Cali, la primera audiencia pública nacional con la presencia del Gobierno Nacional donde los colectivos de la primera línea y familias pidieron la liberación de los jóvenes capturados en las manifestaciones.

En el encuentro el Gobierno aseguró a los asistentes que continúan en el proceso de liberación de los capturados para que sean gestores de paz y donde también recibieron algunas propuestas entregadas por los representantes de los colectivos.

Con la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada y algunos congresistas del Pacto Histórico se llevó a cabo la primera audiencia nacional en el oriente de Cali con diferentes colectivos de la primera línea del país, donde la liberación de los jóvenes capturados y judicializados en marco del paro fue el tema central.

“No hay un solo colombiano y colombiana en este evento de la ciudad de Cali, que no quiera ser vocero de paz, gestores de convivencia y me voy con ese mensaje, hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad es un camino donde todos tenemos que proscribir la violencia” indicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

En la audiencia, los representantes de los colectivos expusieron propuestas al Gobierno Nacional donde piden una reforma policial, un programa para los exiliados y una mesa de víctimas.

El evento estuvo enmarcado en manifestaciones culturales y finalizada la intervención, el ministro interactuó con algunas de las víctimas del estallido social en Cali, además dijo que espera que dichos jóvenes gestores de paz puedan pasar esta época navideña con sus familias. Así mismo, manifestó que el actual Gobierno se respeta como un derecho sagrado a la protesta, porque es la expresión de la libertad ciudadana y por ello es reflejo de dignidad.

“Ojalá siempre haya protesta porque ha generado los grandes cambios de la sociedad y he sido contundente diciendo que, también rechazamos la violencia en el entorno de la protesta. La deslegitima, la acaba, hace que la opinión no la comparta y obviamente no produce ningún tipo de transformación importante”.