En audio: la dura pelea de Marelen Castillo y Rodolfo Hernández por plata en la campaña

Un nuevo escándalo ronda al ingeniero Rodolfo Hernández. En las últimas horas se filtró un audio en el que discute acaloradamente con Marelen Castillo por temas de plata. Desde hace algunos días se rumoraba que habían serios distanciamientos entre ellos, sin embargo, fue hasta este miércoles 5 de octubre que se conoció la evidencia de su enfrentamiento.

Se trata, nada más y nada menos, que de las cuentas le habría dejado Castillo al financiador de la campaña, Rodolfo Hernández, quien habría desembolsado $72 millones de pesos con el compromiso de que estos recursos fueran devueltos.

En el audio se escucha claramente cuando el ingeniero le dice:

Mientras estuvo en campaña, ¿quién le pagó el salario a usted, y en qué quedamos después?.

A lo que la ahora congresista le responde: “No, que si quedábamos en la Vicepresidencia después pagábamos”.

En vista de que Castillo intentaba defender su posición frente a los acuerdos que ambos habrían establecido internamente, la situación se tornó más acalorada.

¿Marelen Castillo le pagará a Rodolfo Hernández?

Castillo en ningún momento de la conversación se niega a devolverle el dinero, pero es enfática cuando señala que no tiene recursos para pagarle en este momento y es necesario evaluar sus ingresos para llegar a un acuerdo.

“Yo le voy hacer una propuesta de pago, no se preocupe. Yo le voy a decir cómo pago porque también gasté plata y ahorita no tengo recursos”.

Frente a la situación económica de la mujer con la que aspiraba llegar a la Presidencia, Hernández le refutó: “Usted no gastó plata, a usted le dieron plata”, mientras que Castillo le responde: “Ni un peso señor, ni uno”.

Ante este tire y afloje, Hernández aseguró que sí recibió plata:

Le voy a demostrar que sí, y todo eso lo hicieron a espaldas mías.

La presunta negociación de Marelen Castillo

Ante la incisiva acusación del exalcalde de Bucaramanga sobre presuntas negociaciones fraudulentas de si su exfórmula vicepresidencial, Castillo le explicó:

“Yo no he negociado absolutamente nada, yo no puedo negociar porque usted y yo llegamos por estatuto de posesión y mi voto no vale para nadie porque yo llego a la Comisión Primera, por eso ellos no están negociando conmigo, ellos por oposición quieren que yo sea la segunda vicepresidenta, pero yo no puedo negociar nada”.

Al final de la discusión, Marelen Castillo asegura que sí le va a devolver el dinero de la campaña y que todo será conversado entre ambos.