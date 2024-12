Audios de exasesora revelan cómo se moverían los hilos antre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles de la indagatoria de la exasesora del Ministerio de Hacienda, Alejandra Benavides, en la Corte Suprema de Justicia en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La exfuncionaria explicó ante las autoridades la forma como se debían entregar los cupos indicativos a los congresistas. Reiteró que todo tenía el visto bueno del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Se trata de nuevos audios del testimonio que rindió la exasesora ante la Fiscalía, donde entregó detalles de lo que sería la forma en la que presuntamente se sobornaron congresistas para que fueran aprobados créditos del gobierno en la comisión de crédito público.

Audios revelan movidas del Ministerio de Hacienda en caso UNGRD

Benavides explicó la forma en la que se entregarían los cupos indicativos a los congresistas:

"entonces me dice, ponés acá municipio, acá lo primero que encuentres, un código, un radicado, un número, algo que pueda identificar el proyecto, pones acá móvil, y en la cuarta casilla, que es opcional ¿a qué está sujeta?, a que el ministro te la pida en el momento o no te la pida en el momento, él verá cómo maneja eso que es, a qué congresista pertenece tal cupo indicativo”, dijo.

La exfuncionaria también insistió en que todo lo que se haría tenía que ser aprobado por el ministro Ricardo Bonilla:

El ministro te lo va a preguntar a ti, porque todo, absolutamente todo lo que tú hagas con esto, él lo tiene que saber, el ministro tiene que saberlo, y tú tienes que encontrar la forma de organizárselo.

En varias ocasiones, Benavides había manifestado preocupación por lo que le estaban solicitando hacer, por eso se reunió en ese entonces con otra asesora de la cartera.

"Andrea me sienta y me dice: es que no la estás cogiendo y volvimos al tema de cupos indicativos (…) Cuando volvimos a cupos indicativos me explicó lo mismo. Es una facilitación, facilita la articulación, ministerio entidades, congreso, al final es lo que se materializa en votos y quórum", dijo.

¿Ministro Ricardo Bonilla tenía conocimiento de lo que pasaba en la UNGRD?

En esa misma conversación se reiteró en la relevancia que tenía bonilla en la autorización de cupos:

"Y me dice, María, para que se dé un cupo indicativo, hay tres cosas que tú tienes que tener. Sin esto, no hay autorización de nada y no puedes sacar nada. La primera de esas cosas es autorización. ¿De quién? Del ministro Hacienda y crédito público. O sea, del ministro Ricardo Bonilla".

Entre lágrimas, Benavides afirmó que el ministro Bonilla la había usado.

Tras conocerse los audios, el presidente Petro reafirmó su respaldo al ministro de hacienda

Esto, que era el diario vivir de los ministros de hacienda, y no era investigado antes, se convierte en delito ahora; en virtud de la corrupción: transforman la víctima en victimario.

Por estos hechos, la Corte Suprema comenzó a escuchar el testimonio de los congresistas salpicados. Hoy asistió a la diligencia la representante Karen Manrique, el 3 de diciembre asistirá Wadith Manzur, el 4 le corresponde a Liliana Bitar, el 9 Julián Peinado, el 10 Juan Pablo Gallo y el 11 Juan Diego Muñoz.