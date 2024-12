La imagen que deja los señalamientos contra Ricardo Bonilla en el escándalo de la UNGRD

En los últimos días se abrió un nuevo capítulo en todo el escándalo de corrupción detrás de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) tras conocerse nuevos testimonios que salpican directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

María Alejandra Benavides exasesora de la cartera de Hacienda señaló al ministro de tener conocimiento de las redes de corrupción que se tejían al interior de la UNGRD.

Las reacciones frente a presuntas implicaciones han sido desde distintos sectores; incluso algunos señalan que el ministro debería apartarse del cargo, teniendo en cuenta que habría reconocido haber cometido errores y no delitos.

El panel de analistas de La Mesa Ancha debatió en panorama y la percepción que dejan estas acusaciones.

Lo de Ricardo Bonilla y la UNGRD sería un problema estructural

Fernando Rojas, analista político, se refirió al fondo de lo que está sucediendo con Bonilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD:

“Los responsables tienen que poner la cara y la justicia tendrá que actuar. Tenemos que confiar en que haga las cosas de la mejor manera, pero yo creo que aquí hay una cosa mucho más de fondo y es que este tipo de prácticas se naturalizan”.

Explicó que eso “genera problemas en la política y en la gestión en la administración llamados mermelada, pero realmente eso es corrupción en todo el sentido de la palabra”.

Lo único que ha quedado es que negociantes de la política, de los recursos públicos, terminen asumiendo roles importantes y determinando el futuro de lo que va a pasar en el país.

Significa que el problema es estructural y que hay muchas personas que están entrando a la política que están entrando a la gestión pública, no para tratar de resolver problemas, sino para hacer negocios y eso claramente va a distorsionar cualquier cosa que se quiera.

¿Ricardo Bonilla debería salir del ministerio de Hacienda?

Para Juana Afanador los hechos sería n un llamado a que Bonilla salga del cargo.

“Es que el testimonio y la palabra también son una prueba, no de que no se puede poner en duda, pero pues realmente las implicaciones de ir a la Fiscalía, hacer una declaratoria tiene un gran peso frente a él, entonces creo que esa es una prueba bastante fuerte que hay que tener en cuenta”.

Yo sí creo que Ricardo Bonilla que me ha parecido muy buen ministro debería retirarse del cargo en este momento.

RELACIONADO Presidente Petro defendió en X a Ricardo Bonilla y su gestión

La percepción de la situación de Ricardo Bonilla y la UNGRD

“Ricardo Bonilla no es cualquier ministro, no es ministro de una cartera secundaria, es el hombre que maneja la chequera del Estado colombiano y la persona que lo hace debe ser un funcionario que tenga la máxima confianza por parte de la sociedad”, dijo Julio César Iglesias.

Bonilla hoy es inocente, tiene presunción de inocencia. Si hay un proceso, él tiene derecho a defenderse, seguramente va a lograr demostrar esa inocencia, pero hoy es el encargado de administrar las finanzas públicas.

Explicó que si el hombre que maneja las finanzas del país y está con unas sombras de corrupción, no que vienen, no de la oposición, y que no son acusaciones de enemigos del gobierno, sino incluso de una asesora de su despacho, son unas sombras muy oscuras y algunas dudas muy grandes sobre su credibilidad sobre su ética ya no solamente sobre su gestión que ha sido muy mala, sino también sobre su ética en ese escenario más allá de las consideraciones jurídicas, creo que debería primar cuidar los intereses de la nación y los intereses de las finanzas públicas.