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Crisis en Travesías, Briceño, Antioquia: familias huyen por combates entre grupos ilegales

La violencia vuelve a golpear al norte de Antioquia, donde familias campesinas huyeron de sus hogares por nuevos combates.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
07:55 p. m.
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La historia se repite en el norte de Antioquia. En el municipio de Briceño, decenas de familias campesinas volvieron a abandonar sus hogares en medio de nuevos enfrentamientos armados.

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Esta vez, la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en la vereda Travesías desató otro episodio de desplazamiento forzado que profundiza la crisis humanitaria en la región.

Según los reportes preliminares, más de 160 personas han salido de sus viviendas huyendo de la violencia.

Sin embargo, las autoridades locales advierten que la cifra podría aumentar en las próximas horas, a medida que se conozcan nuevos casos y más familias decidan abandonar la zona por temor a quedar en medio de los combates.

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La grave escalada de violencia en Briceño, Antioquia

La situación no es nueva para los habitantes de Briceño. En los últimos meses, el municipio ha vivido una escalada de violencia marcada por enfrentamientos, homicidios selectivos y desplazamientos masivos.

Solo en lo que va del año, se han registrado al menos tres episodios de este tipo en el norte del departamento, lo que refleja una crisis persistente que no logra contenerse.

En esta ocasión, la vereda Travesías se convirtió en el epicentro del miedo. Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales obligaron a las familias a salir de manera apresurada, dejando atrás sus pertenencias y su cotidianidad.

La incertidumbre se instaló nuevamente en una comunidad que ya ha vivido episodios similares en el pasado reciente.

Los habitantes también denuncian amenazas que estarían circulando a través de audios, en los que se advierte sobre posibles ataques en zonas donde hay presencia de civiles.

Este tipo de mensajes ha incrementado el temor y ha acelerado la salida de las familias, que buscan proteger su vida ante el riesgo inminente.

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Ejército llegó a la vereda Travesías en medio del desplazamiento forzado

En medio de la emergencia, el Ejército hizo presencia en el corregimiento de Travesías, pero la comunidad insiste en que estas acciones deben ser permanentes.

Según los testimonios, la llegada de la fuerza pública tras los enfrentamientos no es suficiente si no se mantiene un control continuo del territorio.

La preocupación radica en que, una vez se retiran las tropas, los grupos armados retoman el control y la población queda nuevamente expuesta.

Para los habitantes, la permanencia de la fuerza pública es clave no solo para evitar nuevos desplazamientos, sino también para garantizar condiciones de retorno seguro a quienes ya abandonaron sus hogares. Sin esa presencia constante, el regreso se percibe como un riesgo.

Durante la Semana Santa, el municipio fue escenario de un atentado con motobomba en el parque principal, un hecho atribuido a las disidencias de las Farc.

A esto se suma el desplazamiento masivo ocurrido en octubre del año pasado, cuando más de mil personas se vieron obligadas a salir de la zona. Estos antecedentes configuran un panorama de inseguridad sostenida.

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