Audios inéditos del piloto con la torre de control de El Dorado antes del trágico accidente aéreo

Los audios inéditos revelados por Noticias RCN exponen las últimas comunicaciones entre el piloto de la aeronave siniestrada y la torre de control norte del aeropuerto El Dorado, momentos antes de que se autorizara el despegue del avión Hércules C-130 siniestrado, con destino a Puerto Leguízamo.

Los registros de audio se convierten en pieza clave para la investigación que permitirá reconstruir los momentos previos al accidente que deja 69 uniformados muertos y 57 heridos.

Las autoridades aeronáuticas analizan todos los elementos disponibles, además de estas comunicaciones, para establecer la secuencia de eventos que terminaron en el accidente.

Los audios inéditos del piloto del avión siniestrado en Puerto Leguízamo

De acuerdo con los registros de audio difundidos, la torre de control norte del aeropuerto El Dorado autorizó el despegue de la aeronave siguiendo los protocolos establecidos.

"Fuerza Aérea Tifón 6 pista 1-4 izquierda viento cruzado: 0, 4, 0°, tres nudos. Está autorizado a despegar", indicaron desde la torre de control de El Dorado.

Las comunicaciones muestran un intercambio aparentemente rutinario entre el piloto y los controladores aéreos, sin que se evidenciaran señales de alerta inmediatas que pudieran anticipar la tragedia.

Autorizado a despegar por pista izquierda. Fuerza Aérea Tifón 6. Comunique 1, 2, 1,3. Buen vuelo.

El piloto de la Fuerza Aérea respondió:

21 – 3, cambio. Muchas gracias Tifón 6.

Estos audios se conocen en medio de la investigación que busca determinar las causas exactas del siniestro.

La solidaridad ha sido clave en medio de la tragedia aérea en Putumayo

El destino de la aeronave era Puerto Leguízamo, Putumayo, sin embargo, las circunstancias específicas del accidente continúan bajo investigación, mientras expertos en seguridad aérea examinan cada detalle de las comunicaciones y los datos de vuelo disponibles.

Las autoridades han solicitado tiempo para completar las investigaciones pertinentes antes de entregar conclusiones definitivas.

El análisis de los audios representa uno de los elementos fundamentales en el proceso de reconstrucción de los hechos que precedieron al siniestro aéreo.