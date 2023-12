Los aterradores audios con amenazas de ‘Los Satanás’ a comerciantes de Bogotá

A pesar de llevar un mes en prisión, alias Satanás sigue atemorizando a sus víctimas a través de tenebrosos mensajes enviados por medio de su organización criminal, responsable de los casos de extorsión en Bogotá.

‘Los Satanás’, la banda de origen venezolano detrás de las extorsiones, sigue en su actuar criminal a pesar de estar sin cabecilla. El temido líder fue capturado en Ecuador hace varias semanas y ahorita se encuentra tras las rejas.

Noticias RCN conoció los audios amenazantes que envían a los comerciantes, a quienes amenazan con derramar sangre si no ceden a sus intimidaciones.

Audios con amenazas de ‘Los Satanás’

“Aquí te está hablando el hermanito de Satanás. O quieres que te haga un derrame de sangre, así como el que mandé a hacer en la esquina. O me responde por las buenas o por las malas”, se escucha en una de las grabaciones en poder de las autoridades.

De acuerdo con la Policía, las amenazas son cada vez más violentas, incluso con homicidios previos para generar más temor.

No queremos que pase ese diciembre el luto, ni llorando. Mire lo que le pasó a su vecino

Estos criminales han asesinado a ocho personas en Bogotá, en lo que va corrido del 2023, por no pagar extorsiones. Los comerciantes llevan meses recibiendo amenazas de bombas si no acceden a entregar el dinero que les solicitan.

“O llegas a un acuerdo con nosotros o cerrás, porque el domingo cuando esté más lleno; los domingos, los sábados cuando tengás más lleno, te voy a lanzar un bombazo que no te voy a dejar uno vivo”, señalan en las grabaciones.

¿Quiénes están detrás de las extorsiones?

Datos de las autoridades alertan por la cantidad de ciudadanos venezolanos detrás de este delito. Según las cifras, de 175 capturas por extorsión, 95 han sido a migrantes de dicha nacionalidad.

Según Migración Colombia, hay más de 500.000 venezolanos que ingresaron a Colombia de manera irregular y que no tienen autorización para permanecer en el país. Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de migrantes, seguida de Norte de Santander y Antioquia.

La entidad ha expulsado este año a más de 200 venezolanos.