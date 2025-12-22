CANAL RCN
Uniformado de la Policía salvó a una mujer que intentó lanzarse de un puente peatonal en Bosa

El hecho ocurrió en la Terminal del Sur, donde el policía se encontraba acompañado de su esposa.

diciembre 22 de 2025
10:26 a. m.
La Secretaría de Seguridad y Convivencia compartió un comunicado con detalles de la oportuna intervención de un uniformado de la Policía Nacional que evitó una tragedia en la Autopista Sur, en Bogotá.

Policía salvó a mujer que pretendía lanzarse de un puente

Esto, luego de que una mujer intentara quitarse la vida desde un puente peatonal ubicado en la localidad de Bosa.

El hecho ocurrió en la Terminal del Sur, donde el policía se encontraba acompañado de su esposa. Al escuchar el llamado de alerta de varios ciudadanos, el uniformado dejó sus pertenencias y se dirigió de inmediato al lugar, al notar que una mujer se encontraba en la parte externa del puente peatonal, visiblemente alterada y en una situación de alto riesgo.

Sin dudarlo y poniendo en peligro su propia integridad, el policía se acercó con cautela y, mediante una rápida maniobra, logró sujetarla con firmeza y evitar que se lanzara al vacío.

“De manera inmediata, dejó sus maletas y corrió hasta el lugar; al llegar, observó a una mujer muy alterada y subida en la parte externa de este puente. Sin pensarlo y exponiendo su propia vida, se le acercó y en una rápida maniobra la tomó con firmeza hasta ponerla a salvo y llevarla a un lugar seguro”, se lee en el comunicado.

Policía auxilió a mujer que pretendía lanzarse de un puente en Bogotá

Posteriormente, con el apoyo de otras personas que se encontraban en el sitio, la mujer fue puesta a salvo y trasladada a un espacio seguro para recibir atención por parte de las entidades distritales competentes.

Las autoridades destacaron la reacción inmediata y el compromiso del uniformado, resaltando que acciones como esta reflejan la vocación de servicio y la importancia de la solidaridad ciudadana en situaciones de emergencia.

