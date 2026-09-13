Crece la polémica: se revelaron audios del caso de la trabajadora que debió volver descalza a su casa

El pasado 11 de septiembre se volvió viral el caso de María Alejandra Rojas, trabajadora de la tienda Zara en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, luego de que la mujer denunciara por medio de un video que una de las administradoras la obligara a entregar unos zapatos de dotación a pesar de haber comunicado que no contaba con otro calzado disponible para irse a su casa y finalmente tuvo que devolverse descalza.

Un día después, por medio de redes sociales se reveló un audio en el que María Alejandra estaría discutiendo con dos supervisoras del almacén sobre el tema del calzado y que permite conocer un poco más sobre el contexto de la polémica.

¿Qué dicen los audios revelados sobre el caso de María Alejandra Rojas?

Con el audio revelado, se logra aclarar una de las dudas que más se tenían sobre la problemática: los zapatos que le pidieron devolver no hacían parte de la dotación que por ley la empresa debe darle a sus trabajadores porque María Alejandra aún no cumplía con los dos meses reglamentarios para acceder al beneficio; el calzado fue un préstamo que una de las supervisoras de la tienda le hizo a la trabajadora porque había llegado a su turno laboral con tacones, un tipo de zapatos que no hace parte del reglamento que exige asistir con calzado cómodo.

Otro dato del que no se tenía conocimiento es que la trabajadora habría sufrido, aparentemente, un accidente laboral en el que, según ella, se lastimó una de sus manos durante la jornada de trabajo dentro del almacén, pero en la denuncia que ella hace afirma que la supervisora le dijo que fuera a su EPS e informara que el accidente había ocurrido fuera de la tienda, ya que la empresa no la tenía afiliada a la ARL correspondiente.

El préstamo del calzado se dio antes del accidente y por este motivo no la habían llamado para entregarlos, ya que se encontraba incapacitada, y en el audio una de las supervisoras argumenta que no sería profesional llamarla durante su incapacidad para la entrega de unos zapatos.

El principal motivo por el que la conversación toma un tono más agresivo es porque la trabajadora le solicita a la empresa que le notifiquen por medio de correo electrónico la devolución del calzado, a lo que las supervisoras se niegan en repetidas ocasiones, afirmando que no están en la obligación de notificar por escrito algo que se pactó verbalmente y que no hace parte del reglamento.

"N o me importa cómo te tengas que ir ": supervisora de Zara a trabajadora

Durante la conversación, que fue subiendo de tono a medida que avanzaba, una de las supervisoras le informa a María Alejandra que no es problema de ella si debe devolverse a su casa descalza y que no le importa cómo deba hacerlo, actitud que motivó a la trabajadora a hacer la denuncia argumentando un trato inhumano y humillante.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento por parte del establecimiento y la empleada afectada informó a través de sus redes sociales que realizaría un 'live' de TikTok el día 13 de septiembre a las 8 de la noche para aclarar todo lo sucedido.