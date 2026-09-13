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James Rodríguez llega al Atanasio Girardot: hora y dónde ver EN VIVO su presentación

James Rodríguez será presentado este domingo como nuevo jugador de Atlético Nacional. Consulte la hora y dónde ver EN VIVO su bienvenida en el Atanasio.

Sebastián Montañez

septiembre 13 de 2026
01:41 p. m.
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El fútbol colombiano vivirá una jornada especial este domingo 13 de septiembre con la presentación oficial de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional.

Vea en VIVO acá

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El mediocampista tendrá su primer encuentro con la hinchada verdolaga en el estadio Atanasio Girardot, antes del partido frente a Águilas Doradas por la Liga.

La expectativa alrededor del evento es alta por la trayectoria del volante colombiano, quien tendrá una bienvenida especial en Medellín. Sin embargo, los aficionados que no puedan asistir al estadio también tendrán alternativas para seguir la presentación en directo.

¿A qué hora es la presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional?

El evento está programado para comenzar a las 2:45 p. m. de este domingo 13 de septiembre, más de una hora antes del inicio del compromiso entre Atlético Nacional y Águilas Doradas.

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El partido está previsto para las 4:05 p.m., por lo que los aficionados deberán llegar con anticipación si quieren presenciar la presentación del nuevo refuerzo.

James saldrá al Atanasio Girardot para recibir la bienvenida de la hinchada y vivir uno de los momentos más esperados desde que se confirmó su llegada al conjunto antioqueño.

¿Dónde ver EN VIVO la presentación de James Rodríguez?

La presentación de James Rodríguez con Atlético Nacional podrá verse EN VIVO por RCN, que tendrá la transmisión del esperado evento.

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Además, Atlético Nacional confirmó que los seguidores también tendrán la posibilidad de observar la presentación en directo a través de la cuenta oficial del club en Instagram.

Aunque James será el gran protagonista de la jornada, el colombiano no fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Águilas Doradas, por lo que su debut oficial deberá esperar.

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