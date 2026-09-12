CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 12 de septiembre de 2026 el sorteo 4641, una nueva jornada en la que los participantes estuvieron atentos al número y la serie que se llevaron el premio mayor.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 9 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 9 de septiembre de 2026

Este juego cuenta con uno de los planes de premios más altos de las loterías regionales del país.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Estos fueron los números correspondientes al premio mayor del sorteo de este sábado:

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 8 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 8 de septiembre de 2026

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones por billete completo. El plan vigente también contempla diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, otro de $400 millones, uno de $300 millones y otro de $100 millones.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Además, existen cuatro premios de $50 millones y otros reconocimientos económicos de menor cuantía. Los valores finales que recibe cada ganador están sujetos a las deducciones establecidas por la legislación colombiana.

¿Cuándo se conocen los resultados de la Lotería de Boyacá?

La programación oficial establece que el sorteo 4641 corresponde al sábado 12 de septiembre, mientras que el siguiente, identificado como 4642, está previsto para el 19 de septiembre.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales institucionales de la Lotería de Boyacá. La entidad también advierte que los premios están sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por la ley.

Para evitar confusiones, es recomendable contrastar el número y la serie publicados una vez finalice el sorteo con la información oficial.

"Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Más allá del deporte: este es el impacto económico que genera la llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano

Comercio

Estrene carro en Colombia: Opciones eficientes y bonos de hasta $5 millones

Apple

¿Por qué el iPhone 17 subió de precio? Usuarios que querían la versión anterior más económica se llevaron sorpresa

Otras Noticias

Bogotá

¿Cómo hacer parte de los guardianes de la Ciclovía de Bogotá? Conozca los requisitos

El IDRD abrió la convocatoria para que los interesados se postulen entre el 15 y 30 de septiembre.

Venezuela

Juez ordenó sellar el historial médico de Cilia Flores, la esposa de Maduro, tras pedir prisión domiciliaria

Flores considera que su estado de salud se ha visto perjudicado después de quedar presa en Estados Unidos.

Conciertos

Concierto de 'Los Fabulosos Cadillacs' cambia de recinto: ya no será en Techo

Independiente Santa Fe

Atención Santa Fe: Vasco remontó y llega motivado al juego de vuelta por Sudamericana

EPS

Valentino, pequeño de un año, requiere de una intervención especial para salvar su vida