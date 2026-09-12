La Lotería de Boyacá realizó este sábado 12 de septiembre de 2026 el sorteo 4641, una nueva jornada en la que los participantes estuvieron atentos al número y la serie que se llevaron el premio mayor.

Este juego cuenta con uno de los planes de premios más altos de las loterías regionales del país.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Estos fueron los números correspondientes al premio mayor del sorteo de este sábado:

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Número ganador: XXXX

Serie: XXX

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones por billete completo. El plan vigente también contempla diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, otro de $400 millones, uno de $300 millones y otro de $100 millones.

Además, existen cuatro premios de $50 millones y otros reconocimientos económicos de menor cuantía. Los valores finales que recibe cada ganador están sujetos a las deducciones establecidas por la legislación colombiana.

¿Cuándo se conocen los resultados de la Lotería de Boyacá?

La programación oficial establece que el sorteo 4641 corresponde al sábado 12 de septiembre, mientras que el siguiente, identificado como 4642, está previsto para el 19 de septiembre.

Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales institucionales de la Lotería de Boyacá. La entidad también advierte que los premios están sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por la ley.

Para evitar confusiones, es recomendable contrastar el número y la serie publicados una vez finalice el sorteo con la información oficial.

"Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN".