Fiestas clandestinas convocan a menores de edad en redes: hallaron licor, estupefacientes y armas

Lo que parecía ser una fiesta normal terminó en un indignante hallazgo en Teusaquillo donde las autoridades encontraron a 47 menores de edad, entre los 9 y 17 años, presuntamente consumiendo licor.

Entre los hallazgos de las autoridades, en el lugar, se encontraron diferentes bebidas embriagantes como cerveza, aguardiente, ron y whisky, entre otras sustancias estupefacientes, armas y derivados del tabaco.

¿Cómo se están convocando las fiestas clandestinas?

Las autoridades trabajan para identificar a los responsables de dichas convocatorias que se estarían realizando por medio de redes sociales para atraer a menores de edad. En el lugar, que funcionaba bajo la fachada de un sindicato, también se hallaron a menores de 9 años en aparente estado de embriaguez.

Según los hallazgos de las autoridades, la principal pista está en redes sociales donde se promocionan dichas fiestas por medio de videos en donde niños, que no superarían los cinco años, aparecen promocionando estos eventos.

“Va a ser una fiesta para todas las edades +14 que empieza a la 1 de la tarde acá en Pandora Terraza Soacha”, se escucha en uno de los videos en internet.

Las autoridades se encuentran rastreando las publicaciones que convocan a diario a menores de edad a estas fiestas clandestinas en distintos sectores de la capital y municipios como Soacha.

“La convocatoria en bares y establecimientos abiertos al público, sobre todo en horas de la tarde y parte de la noche donde hay una convocatoria general. Pero vamos a la audiencia masiva de niños, niñas y adolescentes allí sin ningún control”, aseguró Manuel Saavedra, jefe Policía Infancia y Adolescencia.

Recomendaciones de las autoridades

Para la Policía, estas publicaciones están revelando una modalidad que prende todas las alarmas, pues estas convocatorias llegan directamente a niños y adolescentes en donde terminan exponiéndose al consumo de alcohol y otras sustancias.

“Pueden estar detrás de ellos aquellos dueños del microtráfico, por decirlo así, porque vemos que hay consumo de sustancias estupefacientes y son los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables para el consumo de estos”, añadió Saavedra.

Como parte de las recomendaciones de las autoridades, es fundamental revisar las redes sociales que utilizan los menores, con qué personas interactúan, qué invitaciones reciben y las personas de las que se rodean.

“Como padres de familia debemos conocer qué controles vamos a tener. Las redes sociales o los elementos tecnológicos son una herramienta vital para nuestras vidas, pero en niñas, niños y adolescentes debemos de restringir en edades muy tempranas, finalizó Manuel Saavedra.