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Colombia

Aerocivil activa protocolos de búsqueda de una avioneta desaparecida en la ruta Condoto - Guaymaral

La Aeronáutica indicó que la aeronave tipo Cessna, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, despegó de Condoto con destino a Guaymaral.

Aeronáutica civil
Foto: Aerocivil

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
01:09 p. m.
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A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil informó que activa los protocolos de búsqueda y salvamente tras la emergencia de una aeronave tipo Cessna T206 que despegó del aeropuerto de Condoto, en Chocó, con destino a Guaymaral de Bogotá.

La última comunicación con la avioneta, en la que viajan cinco personas, piloto y cuatro pasajeros, se registró a las 9:23 de la mañana de este domingo 13 de septiembre.

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"Se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en el Centro de Tatamá, a 33 millas del VOR de Pereira. Se activaron de inmediato los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).

Policía y Ejército trabajan en labores de búsqueda

La Aeronáutica Civil indicó que la zona de búsqueda es geográficamente de difícil acceso por lo que trabaja en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y organismos de socorro para desplazar las unidades SAR.

"Investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil se alistan para ingresar al área con el din de iniciar las labores correspondientes y determinar las causas que originaron el suceso".

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