Aumentan delitos informáticos en Colombia: ¿cómo proteger su empresa?

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad ineludible para el sector corporativo del país. Las amenazas en la red ya no son casos aislados, sino un riesgo constante que amenaza la estabilidad financiera y reputacional de las organizaciones de todos los tamaños. En medio de un ecosistema digital cada vez más complejo, proteger los datos es sinónimo de proteger el futuro del negocio.

Aumento alarmante de delitos informáticos en Colombia durante 2026

El panorama nacional exige acciones inmediatas. Durante los primeros meses del año 2026, los delitos informáticos en el país experimentaron un incremento de más del 37 %. De acuerdo con los registros oficiales entregados por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, se han reportado más de 64.000 denuncias en este periodo. En la actualidad, modalidades delictivas como el phishing, la suplantación de identidad y las extorsiones digitales están impactando de forma directa la operación financiera de las compañías en todos los sectores económicos.

El Summit Colombia 2026: epicentro de la ciberseguridad empresarial

Para hacer frente a esta ola de cibercriminalidad, Bogotá fue el escenario de la segunda versión del Protection Cyber Security & Business Continuity Summit Colombia 2026.

Este importante encuentro fue liderado por las firmas Gtd Colombia y Secure Soft. El evento logró reunir a los principales tomadores de decisión en tecnología, incluyendo directores de infraestructura, responsables de Data Center, gerentes de TI, CISOs y especialistas en gestión de riesgos.

Durante la jornada, estos líderes de la industria evaluaron diversas tecnologías emergentes e intercambiaron conocimientos vitales sobre las nuevas arquitecturas de defensa digital. Para enriquecer el debate, la cumbre contó con el respaldo de aliados de talla global como Microsoft, Sophos, Cloudflare, Qualys, Securonix, Netscout, BeyondTrust, FireMon, OPSWAT, Cribl, Arex Data, Acronis, Strike, AiStrike y STS.

¿Cómo impacta la Inteligencia Artificial en los ciberataques actuales?

Una de las conclusiones más reveladoras del encuentro es cómo la evolución del cibercrimen está ligada a las nuevas tecnologías. Hoy en día, los delincuentes hacen un uso ofensivo de herramientas de inteligencia artificial generativa. Este fenómeno tecnológico facilita enormemente el diseño de ataques de ingeniería social mucho más sofisticados y permite la explotación acelerada de fallas en los sistemas corporativos. Frente a este gran reto, los expertos que se reunieron en el Summit coincidieron en que la respuesta defensiva también debe incorporar estas mismas tecnologías de manera responsable. Es indispensable integrar el aprendizaje automático y la automatización en el monitoreo continuo para lograr detectar comportamientos anómalos en tiempo real.

Estrategias tecnológicas para garantizar la resiliencia operativa El objetivo final de estos encuentros es pasar de la preocupación a la acción. Según afirma Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, el propósito central del evento consistió en ofrecer herramientas concretas para que el sector productivo logre anticiparse a las vulnerabilidades del entorno digital antes de que estas afecten su rentabilidad. Gracias a estos espacios, los asistentes conocieron de primera mano las nuevas estrategias para la reestructuración de los planes de contingencia y la adopción de protocolos modernos de recuperación. En definitiva, estas conversaciones técnicas son fundamentales para asegurar que la tecnología actúe como un verdadero catalizador de desarrollo sostenible en lugar de un factor de riesgo.