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¿La nueva era del fútbol? En Uruguay ya se usan las tarjetas digitales

La escena se vivió durante un partido correspondiente a la Copa de Uruguay.

¿La nueva era del fútbol? En Uruguay ya se usan las tarjetas digitales
Foto: @ArbitrajeU en X

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
08:58 a. m.
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La tecnología ocupa un lugar cada vez más importante en las actividades cotidianas y profesionales de los seres humanos y, en algunos de los casos, es fundamental para agilizar procesos y disminuir el porcentaje de errores.

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En el fútbol, la llegada del VAR cambió por completo la manera de competir y la forma en que los árbitros, junto a los jugadores, actúan dentro del campo de juego; a pesar de que su uso en las principales ligas del mundo ya se encuentra totalmente normalizado, todavía existen fanáticos que se niegan a aceptar esta irrupción tecnológica y prefieren vivir el deporte como en sus inicios.

En Uruguay ya se usan las tarjetas digitales

En la última jornada de la Copa Uruguay, durante el partido entre Uruguay y Rentistas, se usaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas de manera digital; en la curiosa imagen se observa al juez central sosteniendo un dispositivo con la pantalla del color de la tarjeta a mostrar.

El objetivo es que, una vez mostrada la tarjeta, la amonestación quede registrada automáticamente en el 'Competition Management Expert System', que es el sistema inteligente que usa la FIFA para administrar y automatizar todo lo que ocurre en el fútbol mundial.

Hasta el momento, los árbitros registran las incidencias manualmente para luego pasar el registro en el informe oficial, por lo que con esta nueva herramienta, este paso ya no sería necesario y todo será digitalizado automáticamente una vez cada jugador sea amonestado o anote un gol.

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¿Desaparecerán las tarjetas físicas?

Aunque la nueva herramienta supondría un avance y un apoyo para el juez central del partido, su uso todavía hace parte de un periodo de prueba y habrá que seguir haciendo pruebas; por ejemplo, uno de los problemas que se han identificado es la visibilidad para el resto del estadio, ya que una de las funciones de las tarjetas también es que los aficionados, además del resto de jugadores, vean con claridad cuál fue la tarjeta que se le mostró al jugador.

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