CANAL RCN
Colombia

Aumentan la recompensa por información sobre Alahia y los responsables del crimen de Camila Potosí

La investigación de las autoridades ha revelado que al menos cinco personas estarían implicadas en el crimen de María Camila Potosí.

Aumentan la recompensa por información sobre Alahia y los responsables del crimen de Camila Potosí
Foto: tomada del video

Noticias RCN

julio 24 de 2026
12:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el aumento de la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que fue hallada muerta con ocho meses de embarazo. Según las autoridades, el bebé fue extraído de su vientre.

¿Qué se sabe sobre la mujer que se habría llevado a María Camila Potosí? Expareja y Policía hablaron
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre la mujer que se habría llevado a María Camila Potosí? Expareja y Policía hablaron

"Desde la Alcaldía de Cali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí", escribió el alcalde en su cuenta de X.

Añadió que las autoridades trabajan para esclarecer el crimen y establecer qué pasó con la pequeña Alahia.

"Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluyendo el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé".

¿Qué se sabe del asesinato de María Camila Potosí y la desaparición de Alahia?

María Camila, con ocho meses de gestación, desapareció el jueves 16 de julio y cuatro días después apareció muerta en el corregimiento La Buitrera.

La última información que conoció su familia es que una mujer que decía ser una amiga, la habría recogido en una moto y se la habría llevado.

Exigen a asesinos de Camila Potosí entregar a la bebé que le sacaron del vientre con 8 meses de gestación
RELACIONADO

Exigen a asesinos de Camila Potosí entregar a la bebé que le sacaron del vientre con 8 meses de gestación

Según las autoridades, la bebé que llevaba en su vientre habría sido extraída con el propósito de ser robada. La familia de María Camila mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

Autoridades avanzan en las investigaciones

La investigación además ha revelado que al menos cinco personas estarían implicadas en el crimen. La mujer que conducía la motocicleta en la que fue vista por última vez María Camila, está indiciada por los delitos de desaparición forzada, tortura agravada y homicidio agravado. Las autoridades buscan activamente a otras cuatro personas que habrían participado en los hechos.

La expareja de la principal sospechosa ofreció un testimonio que resultaría crucial para la investigación. Aseguró que la mujer en dos oportunidades simuló estar embarazada.

"Esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió. El bebé ya estaba para salir supuestamente y nunca nos lo entregaron".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Nueva rotación de pico y placa para Medellín y Valle de Aburrá: rige a partir del 3 de agosto

Consejo de Estado

Demandan decreto que permitiría a la ANT levantar embargos judiciales sin un juez

Cartagena

Le disparó en la cara cuando el anillo que le estaba robando se le quedó atascado en el dedo

Otras Noticias

NBA

¡Bombazo en la NBA! LeBron James firmará con nuevo equipo y jugará por otro anillo

LeBron James puso fin a los rumores y anunció su nuevo equipo en la NBA. El máximo anotador histórico buscará su quinto título con los Philadelphia 76ers.

Yeison Jiménez

Así se vivió el sentido homenaje a Yeison Jiménez en la Plaza de Corabastos, Bogotá

El caldense fue retratado en un amplio mural por la labor que también realizó en esta central mayorista de alimentos.

Cesantías

Uso indebido de las cesantías: los casos en que un trabajador puede ser despedido

Europa

Incendios en Madrid y Francia obligan a evacuar a miles de personas

Invima

Invima prohíbe la venta de dos cosméticos comercializados ilegalmente en redes sociales