Aumentan la recompensa por información sobre Alahia y los responsables del crimen de Camila Potosí

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el aumento de la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que fue hallada muerta con ocho meses de embarazo. Según las autoridades, el bebé fue extraído de su vientre.

"Desde la Alcaldía de Cali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí", escribió el alcalde en su cuenta de X.

Añadió que las autoridades trabajan para esclarecer el crimen y establecer qué pasó con la pequeña Alahia.

"Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluyendo el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé".

¿Qué se sabe del asesinato de María Camila Potosí y la desaparición de Alahia?

María Camila, con ocho meses de gestación, desapareció el jueves 16 de julio y cuatro días después apareció muerta en el corregimiento La Buitrera.

La última información que conoció su familia es que una mujer que decía ser una amiga, la habría recogido en una moto y se la habría llevado.

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Según las autoridades, la bebé que llevaba en su vientre habría sido extraída con el propósito de ser robada. La familia de María Camila mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

Autoridades avanzan en las investigaciones

La investigación además ha revelado que al menos cinco personas estarían implicadas en el crimen. La mujer que conducía la motocicleta en la que fue vista por última vez María Camila, está indiciada por los delitos de desaparición forzada, tortura agravada y homicidio agravado. Las autoridades buscan activamente a otras cuatro personas que habrían participado en los hechos.

La expareja de la principal sospechosa ofreció un testimonio que resultaría crucial para la investigación. Aseguró que la mujer en dos oportunidades simuló estar embarazada.

"Esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió. El bebé ya estaba para salir supuestamente y nunca nos lo entregaron".