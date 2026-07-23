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Exigen a asesinos de Camila Potosí entregar a la bebé que le sacaron del vientre con 8 meses de gestación

La mujer con quien fui vista la joven por última vez iba al mismo programa social para gestantes que María Camila, pero esta habría perdido a su hijo en abril.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
01:58 p. m.
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La familia de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada en Cali con ocho meses de embarazo exige a las autoridades encontrar a su bebé, quien fue extraída de su vientre.

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El último registro con vida de María Camila corresponde a un video de cámaras de seguridad del pasado jueves 16 de julio, donde se observa a una mujer recogiéndola en una motocicleta en la comuna 18 de Cali.

De acuerdo con la información suministrada por la familia, cuando acudieron a Medicina Legal solo encontraron el cuerpo de la joven, sin información sobre la pequeña Alaia, nombre que llevaría la bebé, así lo confirmó alexander Potosí, padre de la joven asesinada:

Me dan la orden para retirar el cuerpo de mi hija, la cual esperábamos también retirar el cuerpo de la bebé. Me dan la noticia que no, que la bebé no se encuentra con ella.

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo
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Familia de Camila Potosí exige que sus asesinos le entreguen a la bebé

Tras confirmarse que la bebé fue sacada a la fuerza del vientre de su madre, la familia Potosí exige a los asesinos de la joven entregar a la bebé que podría estar viva.

La Fiscalía investiga los hechos por desaparición forzada, tortura agravada, desaparición de material probatorio y homicidio agravado.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder ofreció una recompensa de $50 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen y localizar a la bebé.

Exigimos a la Fiscalía y a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad todas las acciones necesarias para establecer los hechos y ubicar a la recién nacida.

Este caso se suma a las 49 víctimas de feminicidio registradas en Cali durante el presente año, evidenciando la grave situación de violencia contra las mujeres en la ciudad.

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Mujer que llevaba a Camila Potosí en moto era del programa de embarazadas

La investigación reveló un dato clave, se trata de que la mujer del video con quien fue vista por última vez formaba parte del mismo programa prenatal de la Alcaldía al que asistía María Camila, pero dejó de acudir en abril, presuntamente tras perder su bebé.

Sí, efectivamente hacían parte de este programa. Estaban siendo atendidas y sobre ello ahora a las demás madres gestantes les estamos haciendo precisamente acompañamiento psicosocial por este hecho tan lamentable.

Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social, confirmó que ambas mujeres participaban en el programa.

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